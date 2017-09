Il Festival internazionale dell'animazione AnimaSyros cresce e arriva alla sua 10a edizione

di Vassilis Economou

22/09/2017 - Il festival d'animazione più importante della Grecia, che si tiene sull'isola di Siro, si rivolge quest'anno alle storie europee ed espande la sua sezione dedicata al mercato

Il Festival internazionale dell'animazione AnimaSyros, il più importante nel suo genere nel panorama nazionale greco, celebra quest'anno il suo 10o compleanno e organizza il mercato più importante del settore, l'Agora, in programma da tre anni consecutivi. L'evento si terrà nella città di Ermopoli e in altre location di Siro, tra il 27 settembre e il primo ottobre.

Il programma dell'AnimaSyros include quattro sezioni competitive, una per lungometraggi e tre per cortometraggi (International, TV & Commissioned Films e Students), e quattro Panoramas (International, Greek, Student e K.ID.S.), nel corso delle quali saranno proiettati oltre 260 film. L'edizione di quest'anno, inoltre, mette sotto i riflettori il cinema di Lussemburgo e Brasile. Tra le pellicole in tabellone ricordiamo Revengeance di Jim Lujan e Bill Plympton, The Man Who Knew 75 Languages di Anne Magnussen e Loving Vincent di Dorota Kobiela e Hugh Welchman.

In collaborazione con la Commissione Europea, sarà organizzata una speciale tavola rotonda con l'obiettivo di conoscere meglio le storie animate del settore audiovisivo europeo; 28 film di registi provenienti dagli stati membri dell'Unione Europea saranno proiettati nel quadro di una sezione speciale intitolata “Evrόpi: 28 Animation Narratives for Europe”.

Per la prima volta, all'interno di Agora, sarà organizzato un Pitching Forum in cui saranno presentati sei progetti di professionisti greci dell'animazione, allo scopo di allargare le loro opportunità di coproduzione, e verrà introdotta anche una sezione Works in Progress. Aliki Theofilopoulos (DreamWorks, Disney) e Kat Good (Disney TV) sono in cima alla lista delle master class con una sessione intitolata “From an Idea To Developing a Fully Animated Episode/Pilot”. Stéphan Roelants, della società lussemburghese Studio 352, affronterà il tema del ruolo del cinema d'animazione nell'educazione culturale e sociale, mentre il canadese Patrick Doyon fornirà un'analisi dei punti d'incontro tra illustrazione e animazione.

(Tradotto dall'inglese)