46 film italiani in vetrina ad Annecy

di Fabien Lemercier

25/09/2017 - 33 première francesi e un programma molto invitante per la 35a edizione del festival Annecy Cinéma Italien che comincia oggi

A immagine di Ammore e malavita dei fratelli Antonio e Marco Manetti che aprirà questa sera la 35a edizione del festival Annecy Cinéma Italien (dal 25 settembre al 1° ottobre) dopo la première in concorso a Venezia, è una produzione italiana contemporanea in pieno fermento a comporre il cartellone della prima selezione del nuovo direttore artistico dell’evento savoiardo, Francesco Giai Via (leggi l’intervista).

Tra i 46 film in programma (di cui 33 in prima francese) spiccano otto opere prime e seconde in concorso che saranno valutate da una giuria composta dai registi Claudio Giovannesi (Fiore ) e Adriano Valerio (Banat ), affiancati da Edouard Waintrop (delegato generale della Quinzaine des réalisateurs). Sono in lizza i titoli veneziani Controfigura di Rä di Martino, Dove cadono le ombre di Valentina Pedicini e Il più grande sogno di Michele Vanucci, Easy di Andrea Magnani e Il monte delle formiche di Riccardo Palladino (scoperti a Locarno), Per un figlio del cineasta d’origine srilankese Suranga D. Katugampala, e gli apprezzati I figli della notte di Andrea De Sica e Il padre d’Italia di Fabio Mollo.

La ricca sezione non competitiva Prima permetterà al pubblico francese di scoprire diversi film svelati a Venezia: i concorrenti Hannah di Andrea Pallaoro (premio della miglior attrice alla Mostra per Charlotte Rampling) e The Leisure Seeker di Paolo Virzi, ma anche La vita in comune di Edoardo Winspeare e Il contagio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Altri film italiani passati per Cannes saranno della partita (Sicilian Ghost Story , Après la guerre , Cuori puri , Fortunata ), così come La tenerezza di Gianni Amelio e titoli meno conosciuti firmati da Fabrizio Ferraro, Francesco Patierno, Daniele Gaglianone e Alfie Nze, Davide Barletti e Lorenzo Conte, Francesco Amato, Bruno Oliviero, Daniele Maggioni, Laura Perini e Maria Grazia Perria, Giovanni Columbu, Danilo Monte e Laura d’Amore.

La sezione Viaggio in Italia farà zoom più apporfonditi sulle carriere di Leonardo Di Costanzo (compresa la sua ultima opera ammirata a Cannes, L’intrusa ) e di Federica Di Giacomo (Liberami ), e il festival proporrà anche delle serie tv come 1993 e Squadra criminale (Non uccidere).

Da notare infine che il Premio Sergio Leone 2017 sarà consegnato a Roberto Minervini nel corso di un’edizione del festival savoiardo che accoglierà quasi tutti i registi dei film in programma, ma anche produttori e venditori internazionali italiani che avranno l’opportunità di incontrare i distributori francesi presenti alla prima edizione di Annecy Cinéma Italien Pro, che si terrà il 28 e 29 settembre.

(Tradotto dal francese)