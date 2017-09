Le registe protagoniste della 2a sessione 2017 della CSF

di Aurore Engelen

26/09/2017 - La Commissione di Selezione dei Film della Federazione Vallonia-Bruxelles sostiene 20 nuovi lungometraggi in scrittura, sviluppo e produzione

La Commissione di Selezione dei Film (CSF) della Federazione Vallonia-Bruxelles sostiene 20 nuovi lungometraggi in scrittura, sviluppo e produzione per un totale di 2.853.000€, e molti di questi sono guidati da registe. Otto progetti d’iniziativa belga francofona sono supportati nell’ambito di questa sessione: sono tutte opere prime o seconde e cinque di queste sono guidate da registe.

Tra i lungometraggi aiutati in sviluppo figurano tre opere seconde. Savina Dellicour (Tous les chats sont gris ) prepara Whenever You're Ready (con Tarantula), un film su Agathe, neurologa che perde il controllo a seguito di un’operazione, col suo inconscio che la porta in un viaggio introspettivo sconvolgente. In Ma petite, Kadija Leclère (Le Sac de farine ) segue Sarah, stilista belga di origine marocchina che si appresta ad adottare un bambino in Marocco. Sua sorella è contenta, non lo è altrettanto il suo compagno, già padre di un bimbo di sei anni… Il film sarà prodotto da WAT Production. Anche Vania Leturcq (L'Année Prochaine ) è sostenuta per Juliette, prodotto da Hélicotronc, come il suo primo film.

Un aiuto alla produzione va a Sans soleil, primo lungometraggio di Banu Akseki, prodotto da Frakas, che seguirà Cyril, un adolescente adottato la cui madre biologica riappare sullo sfondo delle eruzioni solari che colpiscono la Terra. Frakas porta anche La Ruche di Christophe Hermans, supportato in sviluppo. Aiuto alla produzione inoltre per Les Châtelains di Véronique Cratzborn, con Iota Production e Lola vers la mer di Laurent Micheli (Even Lovers Get the Blues ), con Wrong Men North, così come Magic Falcon di Valéry Rosier (Parasol ) aiutato in scrittura, e Héroïne di Bruno Tracq, supportato in sviluppo.

Infine, Bulle Decarpentries e Delphine Girard sono sostenuti in scrittura per Mado, la storia di una giovane donna che parte per raggiungere suo padre morente e si ritrova a confrontarsi con il genitore che aveva cancellato dalla sua vita, un film portato da Versus.

(Tradotto dal francese)