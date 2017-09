Silent Night si aggiudica il Leone d’Oro a Gdynia

di Ola Salwa

26/09/2017 - Il film d’esordio di Piotr Domalewski ha vinto il premio più ambito alla 42a edizione del Festival del cinema polacco

Il verdetto della giuria, annunciato sabato sera al 42esimo Festival del cinema polacco a Gdynia, non ha sorpreso nessuno: Silent Night del regista esordiente Piotr Domalewski si è aggiudicato il Leone d’Oro, dopo aver già portato a casa il Premio FIPRESCI ed aver ricevuto critiche entusiastiche sia dalla stampa che dal pubblico. La trama segue il trentenne Adam, che rientra a casa per Natale da Amsterdam, dove lavora come appaltatore. Nel corso della serata, l’umore festivo diventa sempre più cupo e le vecchie ferite si riaprono. Il ritmo inquietante del film è intensificato dalla meravigliosa fotografia di Piotr Sobociński Jr (Rose , Nude Area , Aurora Borealis: Northern Lights) e dalla splendida interpretazione di tutto il cast, tra cui Dawid Ogrodnik, Tomasz Ziętek, Jowita Budnik,Adam Cywka,Arkadiusz Jakubik e Agnieszka Suchora. Ogrodnik(The Last Family ,Ida ), che interpreta uno dei personaggi principali, ha ottenuto il Premio per il Miglior attore protagonista grazie alla sua performance. Il film di Domalewski riporta subito alla mente Sieranevada di Cristi Puiu e le prime pellicole di Wojciech Smarzowski (The Wedding, Dark House), ma dimostra anche il fatto che lui sia ormai un nuovo talento e una voce forte nel panorama cinematografico polacco.

Il Leone d’Argento è stato conferito a Birds Are Singing in Kigali , diretto da Joanna Kos-Krauze e dallo scomparso Krzysztof Krauze, mentre le due attrici principali, Jowita Budnik e Eliane Umihire, si sono entrambe aggiudicate il Premio per la Migliore attrice protagonista. Spoor di Agnieszka Holland e Kasia Adamik ha vinto il Premio per la Miglior regia e l’esordiente Jagoda Szelc si è aggiudicata il Premio per la Miglior sceneggiatura per il suo film di debutto Tower. A Bright Day. Photon dell’artista visivo Norman Leto si è aggiudicato il primo posto nella competizione Visions Apart, mentre il Premio per il Miglior cortometraggio è stato conferito a Damian Kocur per Nothing New Under the Sun.

Il programma del 42esimo Festival del cinema è stato ricco e variegato e ha fatto conoscere nuovi talenti come Domalewski, Szelc e Paweł Maślona, che hanno diretto Panic Attack.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori:

Leone d’Oro

Silent Night – Piotr Domalewski

Leone d’Argento

Birds Are Singing in Kigali – Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze

Miglior regia

Agnieszka Holland, Kasia Adamik – Spoor

Miglior sceneggiatura

Jagoda Szelc - Tower. A Bright Day

Miglior attrice protagonista



Jowita Budnik and Eliane Umuhire – Birds Are Singing in Kigali

Miglior attore protagonista

Dawid Ogrodnik – Silent Night

Miglior esordio alla recitazione

Kamila Kamińska – The Fastest

Miglior attrice non protagonista

Magdalena Popławska – Panic Attack

Miglior attore non protagonista

Łukasz Simlat – Amok

Migliore fotografia

Lennert Hillege – Between Words

Migliore colonna sonora

Sandro di Stefano – The Man with the Magic Box

Migliore scenografia

Marek Warszewski ­– The Fastest

Miglior sonoro

Mirosław Makowski, Maciej Pawłowski, Jan Schermer – Between Words

Miglior montaggio

Katarzyna Leśniak – Birds Are Singing in Kigali

Miglior trucco

Janusz Kaleja ­– Spoor

Migliori costumi

Agata Culak – Reconciliation

Premio del pubblico

The Fastest – Lukasz Palkowski

Premio Visions Apart

Photon – Norman Leto

Miglior cortometraggio

Nothing New Under the Sun – Damian Kocur

