A Ciambra di Jonas Carpignano è il film italiano candidato per la nomination all’Oscar

di Camillo De Marco

26/09/2017 - Vincitore del Label Europa Cinemas alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2017, il film vanta la produzione esecutiva di Martin Scorsese

A Ciambra è il film che l’Italia candida per la nomination all’Oscar del miglior film in lingua non inglese. L’opera seconda del 33enne Jonas Carpignano, vincitore del Label Europa Cinemas alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2017, è stato scelto dalla commissione istituita dall’Anica lo scorso 4 agosto, su invito dell’"Academy of Motion Picture Arts and Sciences", riunitasi stamattina e composta da Nicola Borrelli, Cristina Comencini, Carlo Cresto-Dina, Felice Laudadio, Federica Lucisano, Nicola Maccanico, Malcom Pagani, Francesco Piccolo.

A Ciambra, coproduzione tra Italia, USA, Francia e Germania, vanta la produzione esecutiva di Martin Scorsese ed è il primo titolo supportato da un fondo cinematografico creato per sostenere i registi emergenti attraverso la partnership tra Sikelia Productions di Scorsese e Emma Tillinger Koskoff con la RT Features di Rodrigo Teixeira, basata a San Paolo del Brasile. Scorsese l’ha definito “un film imponente e compiuto”, aggiungendo: “Il suo mondo è così realizzato, così intimo, che mi sentivo come se vivessi accanto ai suoi personaggi e allo stesso Carpignano. Quello che fa con la sua giovane regia, ricavandone una performance matura e complessa, è veramente notevole. Un film commovente e bello” (fonte: Variety). Questo endorsement accompagnerà nella sua corsa alla nomination il film del giovane regista, il cui curriculum si limita ad alcuni corti e due film, il primo dei quali, Mediterranea , è stato apprezzato alla Semaine de la Critique di Cannes 2015 e acquisito da Sundance Selects per la distribuzione negli Usa, così come è avvenuto quest’anno per A Ciambra. Venduto internazionalmente dalla società parigina Luxbox, A Ciambra ha già conquistato numerosi territori. In Italia è uscito il 31 agosto in circa 50 copie con Academy Two con un incasso ad oggi di soli 26 mila euro.

L’annuncio delle nomination è previsto per il 23 gennaio 2018, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 4 marzo 2018.