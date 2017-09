La diversità del cinema britannico in vetrina a Dinard

di Fabien Lemercier

27/09/2017 - La cittadina balneare ospita la 28a edizione del suo festival. In programma brillano 24 lungometraggi di cui sei in corsa per l’Hitchcock d'Oro

A una settimana dalla sua uscita nelle sale francesi, Victoria & Abdul di Stephen Frears apre oggi il 28° Festival del Film britannico di Dinard (dal 27 settembre al 1° ottobre). L’imperdibile appuntamento con la produzione d’oltremanica conta quest’anno 24 lungometraggi in cartellone, organizzerà per la seconda volta la competizione di corti Shortcuts, e renderà omaggio agli attori Phil Davis e Jim Broadbent, e al regista Christopher Smith.

Tra i sei titoli selezionati in competizione e in lizza per l’Hitchcock d'Oro 2017 che sarà assegnato da una giuria presieduta da Nicole Garcia, si distingue God's Own Country di Francis Lee, premio alla regia al Festival di Sundance, apprezzato al Panorama della Berlinale, vincitore fra gli altri a Edimburgo, e che sarà distribuito in Francia il 6 dicembre da Pyramide. Sono selezionati anche Daphne di Peter Mackie Burns, Pili di Leanne Welham (ambientato in Tanzania), Steven before Morrissey di Mark Gill (che uscirà in Francia il 7 febbraio 2018 via Bodega Films) e due lungometraggi sul tema della boxe: Jawbone di Thomas Napper e A Prayer Before Dawn di Jean-Stéphane Sauvaire (svelato a Cannes in proiezione di mezzanotte e che sarà distribuito in Francia da Wild Bunch).

Fuori concorso brillano film molto interessanti come The Death of Stalin di Armando Iannucci (scoperto in competizione a Toronto; esce il 17 gennaio 2018 con Gaumont), Butterfly Kisses di Rafael Kapelinski (Orso di Cristallo della sezione Generation a Berlino), Margaret di Rebecca Daly (svelato al Festival di Sundance; esce l’8 novembre con Outplay), A Date For Mad Mary di Darren Thornton (consacrato miglior film quest’anno agli Irish Film and Television Awards), Final Portrait di Stanley Tucci (scoperto fuori concorso a Berlino), il documentario Sea Sorrow di Vanessa Redgrave (presentato in proiezione speciale a Cannes) e ancora, The Levelling di Hope Dickson Leach (passato per Toronto e Rotterdam).

Si segnalano anche il sorprendente In Another Life di Jason Wingard, That Good Night di Eric Styles (in omaggio all’attore John Hurt, scomparso a gennaio scorso), Patrick’s Day di Terry McMahon, Mum’s List di Niall Johnson e diverse produzioni britanniche firmate da cineasti di altri paesi: il greco Yorgos Lanthimos con il premiato a Cannes The Killing of a Sacred Deer in proiezione speciale (esce in Francia il 1° novembre con Haut et Court), l’indiano Ritesh Batra con The Sense of an Ending (proiettato nell’ambito dell’omaggio a Jim Broadbent - esce in Francia il 18 aprile 2018 via Wild Bunch), la spagnola Isabel Coixet con The Bookshop (che sarà distribuito da Pretty Pictures), la danese Lone Scherfig con Their Finest , e infine lo spagnolo Juan Carlos Medina con il film horror The Limehouse Golem .

(Tradotto dal francese)