Max Jacoby comincia in Lussemburgo le riprese di Péitruss

di Hugo Emmerzael

29/09/2017 - Sono iniziate il 22 agosto le riprese del thriller psicologico con Peri Baumeister e Maarten Heijmans; sarà coprodotto da Samsa Film e New Amsterdam Film Company

Péitruss, il secondo lavoro dell'autore e regista lussemburghese Max Jacoby (dopo Dust, presentato al Busan International Film Festival), vede la partecipazione dell'attrice tedesca Peri Baumeister e dell'olandese Maarten Heijmans nei ruoli principali. Baumeister è nota per aver recitato in Tabu - Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden , Russendisko e Wetlands . Appena uscita dal cast tutto tedesco di Dreigroschenfilm di Joachim A Lang, raggiungerà Heijmans nella location lussemburghese, dove Jacoby sta girando il suo thriller psicologico. Dopo aver riportato un International Emmy Award e il Premio per il miglior attore al Netherlands Film Festival per il ruolo interpretato nella serie TV Ramses, Heijmans si è fatto conoscere per il suo lavoro col rinomato regista teatrale Ivo van Hove nell'opera Maria Stuart. Da poco, il 17 settembre, è stato premiato anche con l'Arlecchino per la sua interpretazione in Ibsen House di Simon Stone realizzato con il Toneelgroep di Amsterdam.

In Péitruss, Baumeister veste i panni di Lara, una donna che sta intessendo una relazione col suo nuovo amore, il tenebroso Joakim, interpretato da Heijmans. Il suo ex marito Toni, un poliziotto, accusa Joakim di essere il responsabile di una serie di casi di omicidio irrisolti, che stanno terrorizzando il Lussemburgo. Pur sperando di provare l'innocenza di Joakim, Lara è tormentata da un interrogativo: “Conosco veramente l'uomo che amo?”

Avendo lavorato come assistente sul set di registi del calibro di E. Elias Merhige (Shadow of the Vampire) e Peter Webber (La ragazza con l'orecchino di perla ), Jacoby ha accumulato una grande esperienza nel settore. Con Butterflies, ha vinto il Premio per il miglior cortometraggio europeo alla Mostra di Venezia. Le riprese di questa coproduzione tra la lussemburghese Samsa Film e l'olandese New Amsterdam Film Company sono iniziate il 22 agosto, per concludersi probabilmente il 4 ottobre.

(Tradotto dall'inglese)