Bartosz Konopka comincia le riprese di The Mute

di Ola Salwa

29/09/2017 - Il secondo lungometraggio del regista nominato agli Oscar è una coproduzione polacco-belga

Le riprese principali di The Mute (Krew Boga) sono iniziate il 26 settembre sulle montagne polacche. Il film segue due cavalieri cristiani – il veterano Willibrord e il novellino Nameless, in viaggio verso un remoto villaggio agli inizi del Medioevo. Stabilitisi nella comunità locale, la loro fede, il loro sistema di credenze e il loro legame vengono messi alla prova. “L’idea per il film ha avuto diverse ispirazioni”, dice il regista Bartosz Konopka in una conferenza stampa. “In primo luogo, il mio rifiuto di dogmi e autorità incontestati; il bisogno di cercare un dialogo e delle alternative che possano far convivere diverse idee e prospettive sul mondo, invece di far nascere conflitti. In secondo luogo, il mio fascino per i combattenti non violenti, come Gesù, Gandhi, Martin Luther King e altri. In terzo luogo, al di là della saggezza che deriva dal silenzio e dalla ricerca della pace interiore, la speranza di influenzare le persone con la presenza e non con parole vuote o ideologie”.

Il cast internazionale comprende gli attori polacchi Krzysztof Pieczyński (Afterimage , Suicide Room , Reazione a catena), Karol Biernacki (Amok , Planet Single ), i belgi Jan Bijvoet (El abrazo de la serpiente, Borgman ) e Jeroen Perceval (Borgman, Le Ardenne – Oltre i confini dell’amore , Bullhead – La vincente ascesa di Jacky ) e il francese Olivier de Sagazan. Nella troupe polacca, il direttore della fotografia Jacek Podgórski, lo scenografo Marek Warszewski (Afterimage, Warsaw 44 ), la costumista Marta Ostrowicz (Amok, Lasting ), il make-up artist Dariusz Krysiak (Warsaw 44, Rose ) e il direttore di produzione Tomasz Morawski (Little Crushes ).

The Mute è il secondo film di Konopka, il cui cortometraggio documentario Rabbit à la Berlin è stato candidato agli Oscar nel 2010. Simile alle opere di Nicolas Winding Refn (Valhalla Rising – Regno di sangue ) e a Il trono di spade, combina scene di battaglia realistiche con un gioco di potere emozionante, riti pagani e una riflessione sulla fede e sulla chiesa.

La sceneggiatura è stata scritta da Konopka, Przemysław Nowakowski (Katyn ) e Anna Wydra, che produce anche il film per conto della sua società con sede a Varsavia Otter Films. I coproduttori sono il polacco Odra Film e il belga Earlybirds Films. Il progetto ha ricevuto il supporto del Polish Film Institute, Screen Flanders, Eurimages, ColorOffOn e Creative Europe. La sceneggiatura è stata sviluppata durante il programma EAVE e ha già ricevuto un premio per l’edizione 2013 del workshop Scripteast. La distribuzione del film è affidata al polacco Kino Świat, mentre le vendite internazionali sono in mano a New Europe Film Sales. Il lancio di The Mute è previsto per il 2018.

(Tradotto dall'inglese)