Conchiglia d’Oro per James Franco

di Alfonso Rivera

02/10/2017 - SAN SEBASTIÁN 2017: Tra sorpresa e applausi, il massimo riconoscimento del festival basco è andato all’attore e cineasta nordamericano per la sua commedia The Disaster Artist

La cerimonia di chiusura della 65a edizione del Festival internazionale del film di San Sebastián ha riservato diverse sorprese. La più grande riguarda indubbiamente il premio più importante della manifestazione: la Conchiglia d’Oro assegnata a The Disaster Artist, film diretto e interpretato dalla star James Franco. Fin dalla sua prima proiezione, il film ha raccolto le lodi di pubblico e critica però sono in molti a essere rimasti spiazzati: sebbene già Cannes abbia premiato The Square , è insolito che vinca una commedia (per quanto nera sia), essendo il dramma sempre più riconosciuto a livello di verdetti.

L’altro motivo di sorpresa del premio: molti si chiedono se un film come questo, già supportato dall’industria di Hollywood (lo distribuisce Warner Bros), abbia bisogno del sostegno del festival spagnolo. In ogni caso, il verdetto della giuria va rispettato, al di là se il film vincitore sia in grado o meno di catturare lo spettatore.

Il resto dei premi sono volati per lo più in Sud America, la nuova mecca del talento cinematografico mondiale: l’argentino Una especie de familia (coproduzione con Brasile, Francia, Polonia, Germania e Danimarca) è stato premiato per la sua sceneggiatura, il cileno Los perros (coprodotto con Argentina, Francia, Portogallo e Germania) ha trionfato in Orizzonti Latini, e un altro titolo argentino, Alanis, ha ottenuto la Conchiglia d’Argento della miglior attrice e della miglior regia.

L’Europa ha conquistato i premi della miglior fotografia, per la produzione tra Germania, Francia e Polonia The Captain ; del miglior attore, per il sempre superbo interprete rumeno Bogdan Dumitrache in Pororoca ; e la rivelazione basca del festival, Handia , ha ottenuto il Premio speciale della giuria presieduta da John Malkovich.

Molti giornalisti hanno sentito la mancanza nel palmarès di titoli come gli spagnoli El autor e La vida y nada más e, soprattutto, Le Lion est mort ce soir , cinefila coproduzione tra Giappone e Francia con protagonista l’inossidabile Jean-Pierre Léaud.

Il palmarés di San Sebastián 2017:

Sezione Ufficiale

Conchiglia d’Oro al miglior film

The Disaster Artist – James Franco (Stati Uniti)

Premio speciale della giuria

Handia – Aitor Arregi e Jon Garaño (Spagna)

Conchiglia d’Argento alla miglior regia

Anahí Berneri – Alanis (Argentina)

Conchiglia d’Argento alla miglior attrice

Sofía Gala Castiglione – Alanis (Argentina)

Menzione speciale

Anne Gruwez – Ni juge, ni soumise (Francia/Belgio)

Conchiglia d’Argento al miglior attore

Bogdan Dumitrache – Pororoca (Romania/Francia)

Premio della giuria alla miglior sceneggiatura

Una especie de familia – Diego Lerman e María Meira (Argentina)

Premio della giuria alla miglior fotografia

Florian Ballhaus – The Captain (Germania/Francia/Polonia)

Altri premi ufficiali

Premio Kutxabank-Nuovi Registi

La mujer que sabía leer – Marine Francen (Francia)

Menzione speciale

Matar a Jesús – Laura Mora (Colombia/Argentina)

Premio Orizzonti Latini

Los perros – Marcela Said (Cile/Francia)

Premio Zabaltegi-Tabakalera

Braguino – Clément Cogitore (Francia) (mediometraggio)

Menzione speciale

Darya Zhovner (attrice) – Closeness (Russia)

Spell Reel – Filipa César (Francia)

Premio del Pubblico Ciudad Donostia

Tre manifesti a Ebbing, Missouri – Martin McDonagh (Regno Unito)

Premio del Pubblico Ciudad Donostia Film Europeo

Custodia compartida – Xavier Legrand (Francia)

Premio Irizar al cinema basco

Handia – Jon Garaño e Aitor Arregi

Premio Eroski dei giovani

Matar a Jesús – Laura Mora

Premio TVE-Otra mirada

Custodia compartida – Xavier Legrand

(Tradotto dallo spagnolo)