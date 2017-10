Eva Husson gira Les filles du soleil

di Fabien Lemercier

02/10/2017 - Nel cast brillano Golshifteh Farahani ed Emmanuelle Bercot. Una produzione Maneki Films che sarà venduta da Elle Driver

Rivelatasi in concorso a Toronto nel 2015 con Bang Gang (Une histoire d’amour moderne) , Eva Husson ha comiciato il 26 settembre le riprese del suo secondo lungometraggio: Les Filles du soleil (progetto che era stato selezionato dai mercati di coproduzione del Rotterdam-Berlinale Express). Come protagoniste della sua nuova opera brillano Golshifteh Farahani (nominata al César 2014 della miglior promessa per Come pietra paziente e al Lumière 2016 della rivelazione femminile per Les Deux Amis , ammirata anche in My Sweet Pepper Land e Paterson ) ed Emmanuelle Bercot (premio dell’interpretazione a Cannes nel 2015 per Mon roi e che vedremo l’anno prossimo in L’Heure de la sortie).

Scritta dalla regista, la sceneggiatura si apre in Kurdistan. Bahar (Farahani), comandante delle Figlie del Sole, battaglione composto da soldatesse curde, sta per riprendere la città dove era stata catturata dagli estremisti qualche mese prima. Mathilde (Bercot), giornalista francese, copre i primi tre giorni dell’offensiva. L’incontro tra le due donne fa riemergere il percorso di Bahar da quando gli uomini in nero hanno fatto irruzione nella sua vita.

Prodotto da Didar Domehri (Producer on the Move 2017 dell’European Film Promotion - leggi l’intervista) per Maneki Films, Les Filles du soleil è coprodotto dai francesi di Wild Bunch e di Arches Films, i belgi di Gapbusters, i georgiani di 20 Steps Productions e gli svizzeri di Bord Cadre films. Pre-acquistato da Canal+, OCS, la RTBF e Proximus, il lungometraggio beneficia anche del sostegno di BackUp Media, Indéfilms 6, B Media 2014 e Cinécap, del tax shelter Casa Kafka Pictures, della Federazione Vallonia-Bruxelles, del CNC (aiuto alle nuove tecnologie in produzione e aiuto allo sviluppo), di "Film in Georgia" (il credito d’imposta georgiano), del programma Europa Creativa-MEDIA, dell’ANGOA e della regione Aquitania (aiuto alla scrittura).

Le riprese dureranno 39 giorni in Georgia e in Francia con il danese Mattias Troelstrup alla direzione della fotografia. La distribuzione in Francia sarà garantita da Wild Bunch Distribution e nel Benelux da Cinéart. Le vendite internazionali sono guidate da Elle Driver.



(Tradotto dal francese)