A breve le riprese di Au bout des doigts di Ludovic Bernard

di Fabien Lemercier

02/10/2017 - Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Michel Jonasz e Elsa Lepoivre nel cast di questa produzione Récifilms, venduta da TF1 Studio

Primo ciak il 7 ottobre per Au bout des doigts, terzo lungometraggio di Ludovic Bernard che ha registrato quest'anno un buon successo di botteghino con L’Ascension (1,13 milioni i biglietti staccati). Nel cast della sua ultima fatica, di cui ha anche firmato la sceneggiatura (per il momento tenuta segreta dalla produzione) insieme a Johanne Bernard, si distinguono Jules Benchetrit (notata in Asphalte e Une rencontre ), Lambert Wilson (tre volte nominato ai César come miglior attore, di cui una nel 2011 per Des hommes et des dieux ; nelle sale dal 27 dicembre con L’Echange des princesses e il prossimo anno con Volontaire), l'inglese Kristin Scott Thomas (nominata all'Oscar come migliore attrice nel 1997 per Il paziente inglese e ai Golden Globe nel 2009 per Il y a longtemps que je t’aime , che le è valso anche lo European Film Award come migliore attrice e una delle sue tre nomination ai César della sua categoria; inoltre è stata recentemente apprezzata in The Party ), il cantante Michel Jonasz (le cui incursioni nel cinema gli hanno permesso di aggiudicarsi una nomination ai César nel 1983 come miglior attore non protagonista, e che dal 13 dicembre sarà nelle sale con La Deuxième étoile) e Elsa Lepoivre (membro della Comédie Française e di passaggio sul grande schermo in vari film tra cui Du vent dans mes mollets ).

Prodotto da Eric Juherian e Mathias Rubin (Producer on the Move 2014 dello European Film Promotion – leggi l’intervista in inglese) per Récifilms, Au bout des doigts è coprodotto da TF1 Studio (che gestirà le vendite internazionali). Preacquistato da Canal+ e France 2 Cinéma, le riprese di questo lungometraggio si svolgeranno fino all'8 dicembre a Parigi e nella regione parigina, con Thomas Hardmeier (César 2014 della sua categoria per Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet e nominato nel 2015 per Yves Saint Laurent ) alla direzione della fotografia. La distribuzione nelle sale francesi è assicurata dalla Mars Films.

Récifilms ha al suo attivo film come Le Nouveau di Rudi Rosenberg (vittorioso a San Sebastian, nella categoria Nuovi Registi, nel 2015) e Möbius di Eric Rochant.

(Tradotto dal francese)