The Most Beautiful Couple in fase di post-produzione

di Bénédicte Prot

02/10/2017 - La coproduzione franco-tedesca diretta da Taddicken uscirà il prossimo anno. Con Maximilian Brückner, Luise Heyer e Jasna Fritzi Bauer

Sven Taddicken, regista di Emma’s Bliss (2006) e più recentemente di Original Bliss (2016), lavora al suo secondo film, The Most Beautiful Couple (titolo originale Das schönste Paar), storia di un amore segnato dalla tragedia, le cui riprese si sono svolte tra fine aprile e metà giugno tra Maiorca e Colonia.

Il film, coprodotto da One Two Films (Germania) e Arsam International (Francia), con il sostegno dei canali WDR e Arte, segue l’evoluzione di una coppia solitaria di fronte a una tragedia difficile da dimenticare e alla tentazione di vendetta. Liv (Luise Heyer) e Malte (Maximilian Brückner) sono in vacanza sulle sponde del Mediterraneo, quando lei resta vittima di un’aggressione sessuale. La coppia sopravvive al dramma, anzi ne esce più forte, ma quando Malte incrocia il colpevole due anni dopo, da solo, senza dire nulla a Liv e alla polizia, cercherà un confronto, mettendo di nuovo alla prova il fragile equilibrio della coppia. La sceneggiatura è stata scritta dal regista. La fotografia è affidata a Daniela Knapp, che aveva già collaborato con Taddicken per il suo film precedente. Il montaggio è in mano a Andreas Wodraschke, che lavora con lui dai tempi di Emma’s Bliss.

Al budget di 2.3 milioni di euro del film hanno contribuito i fondi regionali tedeschi Medienboard Berlin-Brandenburg (€ 100.000) e Film- und Medienstiftung NRW Rhénanie du Nord-Westphalie (€ 300.000), il fondo federale DFFF (€ 319.999,99), l’FFA-Organismo di regolamentazione del cinema tedesco (€ 250.000) e il Mini-Traité per la coproduzione franco-tedesca (€ 240.000). Zorro Film distribuirà The Most Beautiful Couple nelle sale cinematografiche tedesche il prossimo anno. Le vendite internazionali sono gestite da Beta Cinema.

(Tradotto dal francese)