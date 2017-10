Daphne, ritratto luminoso di un’eroina moderna

di Muriel Del Don

03/10/2017 - Il primo lungometraggio di Peter Mackie Burns ci conduce per mano nel quotidiano incasinato e tormentato di una giovane donna libera e radiosa, malgrado tutto

Il regista scozzese Peter Mackie Burns, scoperto alla Berlinale con il suo cortometraggio Milk (Orso d’oro nel 2005), compete allo Zurich Film Festival (première al Festival di Rotterdam) con il suo primo lungometraggio Daphne , capitanato da Emily Beecham.

Daphne può essere tranquillamente classificato come un film low-budget dal grande potenziale, sorta di aperitivo che stuzzica l’appetito e delizia il palato. Peter Mackie Burns ci regala un ritratto intimo e toccante di una donna libera ed indipendente che cerca la sua strada nel caos londinese. Malgrado la sua apparente disinvoltura fatto di cronaca particolarmente violento a cui assiste impotente: l’accoltellamento di un proprietario di un piccolo commercio di quartiere sconvolge tutti (o quasi) i suoi piani.

Come elaborare e superare questo fatto traumatico? Daphne sembra in un primo tempo immune al dolore ma le conseguenze psicologiche non tarderanno a farsi sentire. Gli effetti a corto e lungo termine sono tanto imprevedibili quanto radicali e la sua esistenza, dominata da un’irresistibile sete di libertà, da un edonismo totalmente rivendicato e da un quotidiano fatto d’incontri occasionali e droghe ricreative (“quando prendo della coca penso a Freud”), è radicalmente sconvolta.

Scoperta grazie alla sua sorprendente interpretazione di un’aspirante suora in The Calling e per la serie Into the Badlands, Emily Beecham incarna Daphne, una donna complessa, forte e misteriosa che si perde per poi ritrovare la (sua) strada. La Londra che fa da sfondo a tutto il film è estremamente reale: trafficata, caotica e impersonale, lontana anni luce dal glamour di paccottiglia di molte (troppe) commedie (romantiche) anglosassoni.

Il direttore della fotografia Adam Scarth riesce a trovare l’equilibrio tra il grigiore e la luce, la tristezza urbana e sprazzi d’umanità. Peter Mackie Burns mette in scena con incredibile destrezza le dinamiche che reggono la vita nella metropoli inglese (anche se il discorso può essere generalizzato a molte altre grandi città europee): relazioni lavorative tragicomiche, incontri sessuali di poco conto e relazioni umane che sembrano svanire con l’arrivo dell’alba (e dell’immancabile “hangover”). L’unica vera relazione, anche se decisamente non comune, che intrattiene Daphne è quella con sua madre (stupenda Geraldine James), uno spirito libero che non intende certo lasciarsi schiacciare dalla malattia che la colpisce, come un’eroina preraffaelita dei giorni nostri (i suoi capelli, intrecciati come fossero fili di lana e la pettinatura ribelle di Daphne, rosso fuoco, ricordano le modelle dei quadri di Dante Gabriel Rossetti).

Insomma, uno squarcio di vita vera che diventa, attraverso il cinema, poesia del quotidiano. Daphne ci fa pensare alle eroine di Lena Dunham ma anche e soprattutto alla sensibilità sconvolgente delle donne (forti e misteriose) filmate da Amos Kollek. La sua vita è radicalmente diversa rispetto a quella delle super donne (super mamme, super business women e chi più ne ha più ne metta) elogiate dalle riviste patinate, come a voler ricordare al mondo che non è necessario chiamarsi Gwyneth Paltrow (una delle prime “super tutto”) per essere considerate uniche e speciali.

Quello di Peter Mackie Burns è un film che elogia l’imperfezione intesa come umanità in un mondo che sembra ossessionato dalla riuscita e dal successo, per effimero che sia. Il lavoro sul suono di Joakim Sundtsrom regala al film un fascino retrò inaspettato, molto anni 70, che arricchisce le deambulazioni urbane di Daphne con suoni affascinanti e a tratti destabilizzanti (come l’eroina stessa).

Daphne è un piccolo grande film che si insinua sotto pelle, sorta di elettroshock che risveglia i sensi.

Daphne è prodotto da The Bureau e distribuito da Altitude Film Entertainment Distribution.