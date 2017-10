Il candidato all’Oscar per le Lettonia è The Chronicles of Melanie

di Tristan Priimägi

03/10/2017 - La Lettonia candida il film in bianco e nero sulla deportazione per la nomination all’Oscar del Miglior film in lingua straniera

Quest’anno i produttori lettoni hanno presentato due lungometraggi alla commissione degli Oscar – The Chronicles of Melanie di Viesturs Kairish e Swingers di Andrejs Ēķis (entrambi del 2016). Il voto della commissione per il primo è stato unanime. Il film è stato prodotto da Mistrus Media.

La decisione è stata presa da una commissione di esperti, nominata dal Centro nazionale del cinema lettone. La decisione è stata giustificata con le seguenti parole: “Si tratta di un lavoro meraviglioso e stilisticamente uniforme, significativo per la storia e la cultura della Lettonia, che presenta un personaggio principale forte, effetti visivi espressivi e interpretazioni eccezionali. Il film si distingue per la sua capacità di accentuare le sensazioni e l’esperienza emotiva, piuttosto che i fatti e le date”.

The Chronicles of Melanie narra la storia di una giornalista inviata in Siberia durante la deportazione di massa sovietica del 1941, quando più di 40.000 persone furono deportate dagli Stati baltici. Il film è stato distribuito in Lettonia il 1° novembre e ha venduto 75.000 biglietti nei primi due mesi.

