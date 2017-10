Il primo Rügen International Film Festival sta per iniziare

di Vassilis Economou

03/10/2017 - Il festival, che si terrà sull'isola tedesca di Rügen dal 4 all'8 ottobre, ha come obiettivo far conoscere e promuovere il cinema dei Paesi Baltici

Sotto lo slogan “Un'isola piena di film” il Rügen International Film Festival prenderà avvio, sull'isola tedesca di Rügen, il 4 ottobre per concludersi l'8. La famosa località turistica sul Mar Baltico ospiterà l'evento che vedrà protagonisti film e registi della regione, organizzato con la collaborazione dell'Accademia del cinema europeo (EFA). La line-up del primo Rügen IFF comprende 45 lungometraggi, cortometraggi e documentari che saranno proiettati nelle 10 location dell'isola, permettendo ai visitatori di godere dei magnifici paesaggi e della costa.

Il concorso principale, intitolato “To See the Sea”, include nove opere provenienti dai Paesi Baltici, ben accolte in patria ma ancora poco conosciute all'estero. La selezione include Across the Waters di Nicolo Donato (Danimarca), The Chronicles of Melanie di Viesturs Kairišs (Lettonia/Finlandia/Repubblica Ceca), The Icebreaker di Nikolay Khomeriki (Russia), Freddy/Eddy di Tini Tüllmann (Germania), Off the Map di Tiina Lymi (Finlandia), Planet Single di Mitja Okorn (Polonia), The Polar Boy di Anu Aun (Estonia), Together For Ever di Lina Lužyte (Lituania/Romania) e Small Town Curtains di Johan Löfstedt (Svezia).

Una giuria internazionale consegnerà il premio più importante, il “Sophia” per il miglior film, del valore di 7.500 euro, durante la cerimonia di premiazione, il 7 ottobre.

Inoltre, le sezioni parallele del primo Rügen IFF includono il programma “Islands on Screen”, con film riguardanti la vita isolana di tutto il mondo, e la sezione “Local Heroes”, con film tedeschi e polacchi dalla regione della Pomerania. L'EFA sta anche organizzando una retrospettiva di film provenienti dalla regione baltica e che sono stati premiati dall'Accademia, negli ultimi trent'anni. Infine, l'EFA collabora anche al programma di networking “A Sunday in the Country”, in cui i giovani filmmaker dei paesi aderenti all'iniziativa avranno l'opportunità di incontrare e di parlare, nel corso di un weekend, con prestigiosi esperti dell'industria cinematografica, con i quali potranno confrontarsi sui loro piani per il futuro e sui loro nuovi progetti.

(Tradotto dall'inglese)