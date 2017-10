C’est tout pour moi!: Nawell Madani, è tutto lei

di Aurore Engelen

04/10/2017 - Col suo primo film, l’umorista belga consegna un autoritratto romanzato a cuore aperto, un viaggio dai quartieri popolari di Bruxelles alle luci di Parigi

Nel suo primo film (presentato al FIFF di Namur) C’est tout pour moi!, da lei diretto e interpretato dalla A alla Z, Nawell Madani consegna un autoritratto romanzato del suo insolito percorso, segnato dalla perseveranza. Il suo alter-ego, Lila, cresce nelle torri dei Marolles brussellesi. Con sua sorella e le sue amiche condivide un sogno: diventare ballerina e rivoluzionare il mondo dell’hip hop. Ma non tutte portano avanti il loro sogno. Mentre le sue amiche restano a Bruxelles, Lila lascia tutto, le comodità, la sua famiglia, per trasferirsi a Parigi dove, ne è certa, la sua determinazione porterà i suoi frutti. Solo che la vita parigina prende presto una china inaspettata. Lei che sognava di diventare coreografa si ritrova danzatrice di lap dance in un videoclip rap. E non è che l’inizio di una serie di delusioni. Fortunatamente, grazie all’incontro con un professore di teatro, interpretato da François Berléand, dà il meglio di sé sulla scena e si lancia nello stand-up. Stavolta, la sua costanza straordinaria le permette di trovare la sua stella. Ma ha ancora un’ultima battaglia da vincere: convincere sua padre che la sua è la scelta giusta.

Nawell Madani si è impegnata anima e corpo per questo film. Non volendo affidare a nessun altro la storia della sua vita, né la scrittura, né la regia, si è lanciata completamente in questo progetto, accumulando i crediti: sceneggiatrice, regista (il film è co-diretto con Ludovic Colbeau-Justin), attrice, firma anche le (spettacolari) coreografie del film. Nella danza hip hop come nello stand-up, la protagonista si confronta con il bieco maschilismo dei suoi colleghi, e nonostante il suo talento evidente, deve continuamente dimostrare qualcosa. I conti vengono fatti con umorismo e saggezza, ma non per questo meno pagati. Nawell Madani arriva al cinema, dopo un piccolo ruolo in Alibi.com , con la verve e l’energia comunicativa della sua esperienza nello stand-up e nel one-woman show.

Se ci si aspetta di ridere in C’est tout pour moi, conoscendo l’umorismo della giovane belga, più inaspettato è piangere, o quantomeno lasciarsi emozionare dai rapporti che legano Lila alla sua famiglia, suo padre, tassista, e sua sorella, che si allontana dalla danza per avvicinarsi a Dio e all’amore. E questo soprattutto grazie alla direzione degli attori. La regista trascina nella sua avventura una miriade di attori dilettanti azzeccatissimi nei loro ruoli, con una menzione speciale per Mimoune Benabderrahmane, ex autista Uber che incarna un padre vedovo lacerato dalle aspirazioni contraddittorie delle sue due figlie. François Berléand interpreta il ruolo del pigmalione, di colui che accompagna la giovane speranza dall’ombra alla ribalta. Il film ha il pregio di mettere in luce due ambiti ancora poco visti nel cinema francofono, quello della danza hip hop, i retroscena dei casting, delle riprese dei videoclip, e soprattutto, quello dello stand-up. Ampiamente ispirato al Jamel Comedy Club, lo Stand Up Show descritto da Nawell Madani rappresenta un mondo di predatori dove la competizione è più feroce che mai, e dove le vittime dirette o collaterali si accatastano lungo la strada.

C’est tout pour moi è prodotto da Nexus Factory (Belgio) e LGM Cinéma (Francia). Il film è distribuito in Francia da UGC, e in Belgio da Distri7, ed esce in questi due territori il 29 novembre.

(Tradotto dal francese)