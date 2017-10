Il film d’esordio di Bruno Gascon, (Sobre)Carga, in fase di post-produzione

di Vitor Pinto

04/10/2017 - Affrontando la tematica della tratta di esseri umani, (Sobre)Carga è la prima pellicola della nuova società di produzione Caracol Protagonista

Il traffico di esseri umani è al centro del film d’esordio di Bruno Gascon, (Sobre)Carga, adesso in fase di post-produzione dopo 54 giorni di riprese in diverse località nella regione centrale del Portogallo.

Racconto di sopravvivenza, (Sobre)Carga narra la storia di Viktoriya, una giovane donna russa che si lascia tutto alla spalle e va in cerca di una vita migliore, finendo per diventare vittima di una rete di traffico di esseri umani. L’altro personaggio principale è António, un anziano camionista che accetta di trasportare un carico troppo grande da gestire per lui. In un periodo di crisi in Portogallo, la figlia di António emigra e lui si trova a dover mantenere sia la moglie che la nipote, per scoprire di essere stato anche lui coinvolto in un traffico clandestino.

“Il mio interesse per i temi sociali e per la cruda rappresentazione di realtà che spesso l’uomo sceglie di ignorare si ritrovano sempre nella mia scrittura”, dice il regista-sceneggiatore Gascon, a cui finora si devono due cortometraggi. “Il film parla delle scelte e dell’egoismo di una società in cui l’istinto di sopravvivenza prevale spesso sul bene comune”.

Tra le protagoniste di (Sobre)Carga le attrici polacche Michalina Olszanska, Vítor Norte, Rita Blanco, Miguel Borges, Ana Cristina Oliveira, Dmitry Bogomolov, Duarte Grilo e la top model internazionale Sara Sampaio, nel suo primo ruolo. Questo cast locale e internazionale mette in evidenza come il progetto vada oltre i confini culturali e linguistici. “Nel film, ci troviamo di fronte alle differenze culturali e agli equivoci che le barriere linguistiche possono causare, ragion per cui ho deciso di utilizzare tre lingue: portoghese, inglese e russo”, continua il laureato all’Istituto SAE dei Paesi Bassi, adesso stabilitosi in Portogallo.

(Sobre)Carga è stato prodotto da Caracol Protagonista, nuova società di produzione nel panorama cinematografico portoghese, finanziata dall’imprenditore Tim Vieira. La data per la distribuzione nelle sale cinematografiche in Portogallo deve essere ancora annunciata.

(Tradotto dall'inglese)