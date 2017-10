Il CinEast si prepara al suo decennale nella città di Lussemburgo

di Hugo Emmerzael

04/10/2017 - Tra il 5 e il 22 ottobre, il festival accende i riflettori sul nuovo cinema dell'Europa centrale e orientale

Anche l'Albania è stata aggiunta alla lista dei Paesi dell'Europa centrale e orientale partecipanti al CinEast Festival nella città di Lussemburgo, insieme a Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina. Quest'anno, l'evento giunge alla sua decima edizione nella capitale lussemburghese, e assicurerà oltre 100 proiezioni in una dozzina di sale. Saranno ospiti del festival registi come Tereza Nvotová (Filthy ), Arkadiusz Jakubik (A Simple Story About Murder) e Alexandra Balteanu (Prowl ) provenienti rispettivamente da Slovenia, Polonia e Romania. A questi si uniranno attori del calibro di Adrian Titieni (Fixeur ), Boris Isaković (Requiem for Mrs. J. ) e Jowita Budnik (Birds Are Singing in Kigali ).

L'attrice lussemburghese Anne Fontaine presiederà la giuria del concorso, composta dalla regista sua connazionale Bady Minck, dall'attore rumeno Adrian Titieni, dal produttore francese Philippe Carcassonne e dal direttore del Filmfestival Max Ophüls Preis, il tedesco Oliver Baumgarten. I film che si scontreranno quest'anno sono ¾ (Ilian Metev), Birds Are Singing in Kigali (Joanna Kos-Krauze e Krzysztof Krauze), Daybreak (Gentian Koçi), Directions (Stephan Komandarev), Filthy (Tereza Nvotová), Miracle (Eglė Vertelytė), November (Rainer Sarnet) e Soldiers: Story From Ferentari (Ivana Mladenović). Per la terza volta, una giuria della stampa consegnerà il Premio della Critica. Nella giuria di quest'anno figurano Valerija Berdi (radio 100.7), Pablo Chimienti (Le Quotidien) e Matthew Boas (Cineuropa).

Oltre le normali proiezioni, seguite da sessioni di Q&A con gli invitati, CinEast offrirà anche tre proiezioni a cui faranno seguito dei dibattiti sul tema trattato dal film. Dopo The Art of Loving di Maria Sadowska, si discuterà della sessualità femminile, dell'educazione sessuale e dell'affermazione dei diritti delle donne nell'Europa Orientale e Occidentale nel corso dell'ultimo mezzo secolo. Parteciperanno al dibattito Isabel Scott, esperta di studi di genere ed educatrice sessuale, e Anne Schaaf, giornalista specializzata in questioni culturali e sociali. La formatrice Martyna Adamska modererà il dibattito. Roland Vranik, regista di The Citizen ed esperto di scienze politiche, condurrà una discussione sul complesso rapporto con gli stranieri e con le minoranze nei Paesi della Comunità Europea e sulle origini dell'attuale situazione di tensione in alcuni di questi. Infine, dopo aver visto Normal Autistic Film , avrà luogo un dibattito con il ceco Michal Roškaňuk, il protagonista del film, affetto da autismo e specialista della materia, e con Conny Therwer, specialista di psicomotricità della Fondation Autisme Luxembourg (FAL). Si parlerà della percezione attuale dell'autismo e dei bambini autistici, dei vari metodi e approcci del settore, e di cosa possiamo apprendere dalle persone affette dalla sindrome di Asperger.

(Tradotto dall'inglese)