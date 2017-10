Sitges spegne 50 candeline

di Alfonso Rivera

05/10/2017 - Il Festival del Cinema Fantastico di Catalogna celebra dal 5 ottobre il suo mezzo secolo con una programmazione incredibilmente abbondante di 225 film

Il grande Guillermo del Toro, con The Shape of Water (film trionfatore all’ultima Mostra di Venezia), apre oggi, giovedì 5 ottobre, la 50a edizione del Festival Internazionale del Cinema Fantastico di Catalogna nella città costiera di Sitges, meta di tutti gli amanti del genere, di cui potranno fare una scorpacciata fino a domenica 15 ottobre grazie a una gigantesca programmazione, composta da 225 titoli suddivisi nelle sue 16 sezioni.

Nel contingente spagnolo spicca l’uscita europea di Most Beatiful Island , premiato debutto dell’attrice Ana Asensio come regista; la prima mondiale di Errementari (El herrero y el diablo), opera prima di Paul Urkijo, patrocinata da Alex de la Iglesia; la coproduzione con l’Argentina Sólo se vive una vez (a cui partecipa Gerard Depardieu - leggi la news); El secreto de Marrowbone di Sergio G. Sánchez; la presentazione di Black Hollow Cage, di Sadrac González; The Maus, primo lungometraggio di Yayo Herrero, prodotto da Enrique López Lavigne (Apache Films); Dhogs del galiziano Andrés Goteira; la coproduzione con la Francia La piel fría di Xavier Gens, con protagonista un’anfibia Aura Garrido (leggi la news), e l’ultimo di Jaume Balagueró: Muse, con protagonista Franka Potente (leggi la news).

Sitges 2016 renderà omaggio al maestro William Friedkin, all’ammirata attrice Susan Sarandon, al mitico attore Frank Langella, al poliedrico Santiago Segura, al mutante Udo Kier, al direttore della fotografia Juan Mariné, al regista Sergio Martino, alla produttrice Denise O´Dell e all’attore spagnolo Toni Isbert.

Il festival incentiva il suo rapporto con l’industria cinematografica attraverso il Sitges Pitchbox 2017, evento internazionale di pitching che si celebrerà domani, venerdì, e che ha selezionato sette dei 150 progetti presentati quest’anno: Biopunk di Liam Garvo (Regno Unito), Conexo di Carlos García (Spagna), Matilda Corksrew di Victor Jaquier (Francia), Pochinok di Daniel M. Caneiro (Spagna), Restore Point di Robert Hloz (Repubblica Ceca), Teo di Víctor Manuel Checa (Perù) e The Monster Within di Rodrigo Susarte (Cile). Il vincitore del premio Sitges Pitchbox riceverà 6.000 euro per lo sviluppo del suo progetto.

