Omnipresent trionfa a Varna

di Stefan Dobroiu

09/10/2017 - Anche Directions, 3/4 e Light Thereafter premiati al festival bulgaro

La 35esima edizione del Golden Rose Film Festival (30 settembre–7 ottobre, Varna) si è conclusa con il clamoroso successo di Omnipresent di Ilian Djevelekov, che ha ricevuto numerosi premi, tra cui Miglior Film, Miglior Attrice, Miglior Attore e il Premio del Pubblico. Quest’ultima statuetta è di buon auspicio, dato che il film è stato distribuito in Bulgaria soltanto lo scorso venerdì.

Oltre alla chiara preferenza per Omnipresent, i giurati, guidati dal critico cinematografico bulgaro Bojidar Manov, sembravano in vena di premiare quanti più film possibili: sette dei sedici film in competizione hanno portato a casa un premio o almeno una Menzione Speciale, ragion per cui il party di fine festival è stato particolarmente allegro.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori:

Miglior Film

Omnipresent - Ilian Djevelekov (Bulgaria)

Menzione d'Onore

Directions - Stephan Komandarev (Bulgaria/Germania/Macedonia)

Premio Speciale della Città di Varna

Enemies - Svetoslav Ovtcharov (Bulgaria)

Miglior Regista

Ilian Metev – ¾ (Bulgaria/Germania)

Miglior Sceneggiatura

Teodora Markova, Georgi Ivanov, Nevena Kertova, Teo Chepilov – Bubblegum (Bulgaria)

Miglior Direttore della Fotografia

Nenad Boroevich - Light Thereafter (Bulgaria/Belgio)

Miglior Attrice

Teodora Duhovnikova – Omnipresent

Irini Jambonas - Directions

Miglior Attore

Velislav Pavlov - Omnipresent

Miglior Opera Prima

Radiogram - Rouzie Hassanova (Bulgaria)

Menzione Speciale

Lilly the Little Fish - Yassen Grigorov (Bulgaria)

Premio del Pubblico

Omnipresent - Ilian Djevelekov

Miglior Cortometraggio

Sunflower Spaceship 1 - Vasil Goranov (Bulgaria/Italia/Paesi Bassi)

Menzioni Speciali

Hole - Jonathan Heidelberger (Bulgaria)

Nights of a Lonely Messenger - Andrey Koulev (Bulgaria)

