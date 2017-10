Barrage è il candidato lussemburghese al 90° Oscar del miglior film in lingua straniera

di Hugo Emmerzael

09/10/2017 - Il secondo film di Laura Schroeder ha come protagoniste Isabelle Huppert e sua figlia Lolita Chammah

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato giovedì scorso che 92 paesi hanno candidato i loro film per la corsa all’Oscar quest’anno. E’ il numero più elevato di candidature che l’Academy abbia mai ricevuto. Uno di questi 92 film (sottoposti da 92 paesi diversi) è la promessa del Lussemburgo: Barrage , il secondo film di Laura Schroeder.

Con protagoniste Isabelle Huppert e sua figlia Lolita Chammah, Barrage racconta la storia di Catherine (Chammah), una madre single che, dopo il ritorno in Lussemburgo, rapisce sua figlia che è in custodia da sua madre, Elisabeth (Huppert). In tal modo, intende sottrarla all'influenza di Elisabeth e trascorrere un po’ di tempo da sola con sua figlia. Attraverso la decisione di Catherine, il film di Schroeder diventa un'esplorazione del misterioso mondo dell'amore materno.

Nata a Lussemburgo, Schroeder ha conseguito un master in studi cinematografici alla Sorbonne e un diploma post-laurea in regia alla National Film and Television School nel Regno Unito. Dopo due corti, Senteurs (2008) e Double Saut (2011), prodotti da Red Lion, ha diretto il suo primo film, Schatzritter , nel 2012. Anche Barrage era prodotto da Red Lion.

La cerimonia dei 90mi Academy Awards si terrà il 4 marzo 2018 al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles.

(Tradotto dall'inglese)