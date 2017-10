Pop Aye di Kirsten Tan si aggiudica l’Occhio d’oro a Zurigo

di Giorgia Del Don

09/10/2017 - La giuria del Concorso internazionale dello Zurich Film Festival, ricompensa con l’Occhio d’oro il film singaporiano. È invece Machines di Rahul Jain a vincere nella categoria documentari

Tre i film che hanno toccato il cuore della Giuria internazionale dello 13° Zurich Film Festival capitanata dall’attrice danese Trine Dyrholm: se a spuntarla aggiudicandosi il premio più prestigioso (l’Occhio d’oro) è stato il singaporiano Pop Aye di Kristen Tan, sono invece il francese Jusqu’à la garde di Xavier Legrand e l’islandese Under the Tree di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson a ricevere due menzioni speciali, sempre nella Competizione Internazionale.

È invece Machines di Rahul Jain (India/Germania/Finlandia) a vincere nella categoria documentari.

Fra i film svizzeri presenti nelle differenti sezioni di questa 13esima edizione è Blue My Mind della regista zurighese Lisa Brühlmann a brillare: Occhio d’oro nel concorso Proiettori su: Svizzera, Germania ed Austria, Premio della critica e Premio ecumenico. Seguono il vertiginoso e divertente documentario di Thomas Haemmerli I Am Gentrification. Confession of a Scoundrel che riceve una menzione speciale nella Competizione internazionale documentari (a pari merito con Al otro lado del muro , produzione ispano messicana di Pau Ortiz), e Avant la fin de l’été della giovane regista svizzero-franco belga Maryam Goormaghtigh che si aggiudica insieme all’intrigante Animals di Greg Zglinski, il Premio d’incoraggiamento per il miglior film svizzero.

Il pubblico invece ha deciso di premiare A River Below di Mark Grieco.

Il palmarès del Festival di Zurigo:

Competizione internazionale lungometraggi

Occhio d’oro miglior film

Pop Aye – Kirsten Tan (Singapore/Thailandia)

Menzione speciale

Jusqu’à la garde - Xavier Legrand (Francia)

Under the Tree - Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Islanda/Polonia/Danimarca)

Competizione internazionale documentari

Occhio d’oro miglior lungometraggio

Machines - Rahul Jain (India/Germania/Finlandia)

Menzione speciale

I Am Gentrification. Confession of a Scoundrel – Thomas Haemmerli (Svizzera)

Al otro lado del muro – Pau Ortiz (Spagna/Messico)

Competizione Proiettori su: Svizzera, Germania, Austria

Occhio d’oro miglior lungometraggio

Blue My Mind - Lisa Brühlmann (Svizzera)

Premio d’incoraggiamento per il miglior film svizzero

Avant la fin de l’été – Maryam Goormaghtigh (Francia/Svizzera)

Animals - Greg Zglinski (Svizzera/Austria/Polonia)

Premio della critica per la miglior opera prima

Blue My Mind - Lisa Brühlmann

Sezione ZFF for Kids

Premio della giuria

Up in the Sky – Petter Lennstrand (Svezia)

Premio del pubblico

Rabbit School – Guardians of the Egg – Ute von Münchow-Pohl (Germania)

Altri premi

Premio del pubblico

A River Below – Mark Grieco (Colombia/Stati Uniti)

Premio della competizione Treatment

Secondo - Seraina Nyikos (Svizzera)