Riprese imminenti per Deux fils di Félix Moati

di Fabien Lemercier

09/10/2017 - Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella, Anaïs Demoustier nel cast. Una produzione Nord-Ouest, venduta da Le Pacte

Primo ciak il 16 ottobre per la coproduzione franco-belga Deux fils, primo lungometraggio del regista Félix Moati. Ventottenne, attore, tra i ruoli più importanti ricordiamo A trois on y va . Il primo passaggio dietro la macchina da presa c'è stato con il cortometraggio Après Suzanne (selezionato in concorso a Cannes nel 2016 e nominato nella sua categoria ai César 2017).

Nel cast del suo primo lungometraggio figurano Vincent Lacoste (nominato al César 2010 come miglior attore per Hippocrate , al César 2017 come miglior attore non protagonista per Victoria e al César 2010 come miglior promessa maschile per Les Beaux Gosses ; quest'anno ha recitato in Première année di Thomas Lilti, Sorry Angel di Christophe Honoré, e inAmanda di Mikhaël Hers), il belga Benoît Poelvoorde (Magritte 2014 come miglior attore per Une place sur la Terre e nominato nel 2012 per Emotivi anonimi , nel 2013 per Le Grand Soir e nel 2015 per Les Rayures du zèbre ; nominato al Premio Lumière 2015 come miglior attore per Tre cuori ; nominato anche ai César 2005 e 2006 come miglior attore), il giovane Mathieu Capella e Anaïs Demoustier (nominata ai César 2009 e 2011 come miglior promessa femminile; Shooting Star 2010 dello European Film Promotion; apprezzata, tra l'altro, in Una nuova amica , Elles , A trois on y va e Bird People ; nelle sale dall'8 novembre con Jalouse).

Scritta da Félix Moati con la collaborazione di Florence Seyvos (nominata al César 2013 per la migliore sceneggiatura originale di Camille redouble ), la sceneggiatura gira intorno a una famiglia composta da un padre e dai suoi due figli. Ivan ha 13 anni e vede fallire i suoi due modelli: il suo fratello maggiore e suo padre; ma in realtà non è così, perché questi sono Tigri.

Prodotto da Pierre Guyard (Producer on the Move 2015 dello European Film Promotion e César per la migliore opera prima, lo stesso anno, con Les Combattants ) per Nord-Ouest Films, Deux fils è coprodotto da France 3 Cinéma e dai belgi di Artémis Productions. Preacquistato da Canal+ e Ciné+, il lungometraggio ha anche il sostegno dell’anticipo sugli incassi del CNC e della regione Ile-de-France. Le riprese si svolgeranno a Parigi del 16 ottobre al 14 dicembre. La distribuzione francese e le vendite internazionali saranno gestite da Le Pacte.

La Nord-Ouest Films conclude questa settimana le riprese di Amanda di Mikhaël Hers (leggi l’articolo), ha presentato a Toronto Si tu voyais son coeur di Joan Chemla (uscita in Francia il 10 gennaio 2018), ha appena lanciato con successo Mon garçon di Christian Carion, e ha in post-produzione Ami-Ami di Victor Saint-Macary (leggi la notizia – uscita in Francia il 24 gennaio 2018) e in produzione il film d'animazione Dilili à Paris di Michel Ocelot.

(Tradotto dal francese)