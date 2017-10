Trentasei film europei in lizza per la corsa agli Oscar

di Cineuropa

09/10/2017 - Trentasei titoli su un totale da record di 92 in competizione alla 90a edizione degli Academy Awards per il Miglior film in lingua straniera sono europei

Si è appena concluso il periodo per le candidature al Miglior film in lingua straniera ai 90esimi Academy Awards. Lo scorso anno, 85 film sono stati candidati agli Oscar, ma quest’anno il numero è aumentato a 92. E trentasei di questi sono europei.

Solo nove finalisti su 92 saranno selezionati entro la fine di dicembre, prima che l’Academy riduca il numero a 5, annunciando le nomination il 23 gennaio 2017. La cerimonia dei 90esimi Oscar si terrà il 4 marzo 2018.

Di seguito l’elenco completo dei film europei in competizione:

Albania: Daybreak , Gentian Koçi (news)

Austria: Happy End , Michael Haneke (news)

Belgio: Le Fidèle , Michaël R. Roskam (news)

Bosnia-Erzegovina: Men Don’t Cry , Alen Drljević (news)

Bulgaria: Glory - Non c'è tempo per gli onesti , Petar Valchanov, Kristina Grozeva (news)

Croazia: Quit Staring at My Plate , Hana Jušić (news)

Repubblica Ceca: Ice Mother , Bohdan Sláma (news)

Danimarca: You Disappear , Peter Schønau Fog (news)

Estonia: November , Rainer Sarnet (news)

Finlandia: Tom of Finland , Dome Karukoski (news)

Francia:120 battiti al minuto , Robin Campillo (news)

Georgia: Scary Mother , Ana Urushadze (news)

Germania: In the Fade , Fatih Akin (news)

Grecia: Amerika Square , Yannis Sakaridis (news)

Ungheria: On Body and Soul , Ildikó Enyedi (news)

Islanda: Under the Tree , Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (news)

Irlanda: Song of Granite , Pat Collins (news)

Italia: A Ciambra , Jonas Carpignano (news)

Kosovo: Unwanted , Edon Rizvanolli (news)

Lettonia: The Chronicles of Melanie , Viestur Kairish (news)

Lituania: Frost , Sharunas Bartas (news)

Lussemburgo: Barrage , Laura Schroeder (news)

Paesi Bassi: Layla M. , Mijke de Jong (news)

Norvegia: Thelma , Joachim Trier (news)

Polonia: Spoor , Agnieszka Holland, Kasia Adamik (news)

Portogallo: Saint George , Marco Martins (news)

Romania: The Fixer , Adrian Sitaru (news)

Russia: Loveless , Andrey Zvyagintsev

Serbia: Requiem for Mrs. J. , Bojan Vuletic (news)

Slovacchia: The Line , Peter Bebjak (news)

Slovenia: The Miner, Hanna A. W. Slak (news)

Spagna: Summer 1993 , Carla Simón (news)

Svezia: The Square , Ruben Östlund (news)

Svizzera: The Divine Order , Petra Volpe (news)

Ucraina: Black Level , Valentyn Vasyanovych

Regno Unito: My Pure Land, Sarmad Masud (news)

Vale la pena notare che 14 produzioni in competizione provenienti da altri paesi sono stati coprodotti dall’Europa:

Algeria: La Route d'Istanbul , Rachid Bouchareb

Argentina: Zama , Lucrecia Martel

Cile: A Fantastic Woman , Sebastián Lelio

Ecuador: Alba , Ana Cristina Barragán

Israele: Foxtrot , Samuel Maoz

Kirghizistan: Centaur , Aktan Arym Kubat

Libano: L'insulto , Ziad Doueiri

Marocco: Razzia , Nabil Ayouch

Mozambico: The Train of Salt and Sugar , Licinio Azevedo

Nepal: White Sun , Deepak Rauniyar

Palestina: Wajib , Annemarie Jacir

Senegal: Félicité , Alain Gomis

Sud Africa: The Wound , John Trengove

Tailandia: By the Time It Gets Dark , Anocha Suwichakornpong