Lynch, Dolan, Soderbergh e i Taviani alla Festa del Cinema di Roma

di Vittoria Scarpa

10/10/2017 - La 12ma edizione della manifestazione diretta da Antonio Monda si terrà dal 26 ottobre al 5 novembre. Tra gli ospiti, anche Ian McKellen, Christoph Waltz e Vanessa Redgrave

Dopo “l’edizione straordinaria dell’anno scorso” (+18% di pubblico, +38% di copertura della stampa internazionale, un film d’apertura – Moonlight – che ha poi vinto l’Oscar), la Festa del Cinema di Roma continua a definire la propria identità, quella fortemente voluta dal suo direttore artistico Antonio Monda (al suo terzo anno di incarico, e appena riconfermato per un altro triennio) all’insegna della qualità e della varietà, con un’unica selezione ufficiale senza concorso (il solo premio rimane quello del pubblico), omaggi e retrospettive, e soprattutto gli incontri ravvicinati con grandi personalità del cinema e della cultura. Il tutto costruito con la volontà di “selezionare piuttosto che allargare”, per una manifestazione che Monda definisce semplicemente “bella”.

Quattordici anteprime mondiali, 10 première internazionali e film provenienti da 31 paesi del mondo, è l’offerta della 12ma Festa di Roma (dal 26 ottobre al 5 novembre 2017 all’Auditorium Parco della Musica) con due fil rouge: la musica e lo sport. Tra i 39 titoli (di finzione e documentari) in Selezione ufficiale, Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani, diversi film francesi (C’est la vie di Eric Toledano e Olivier Nakache, Maria By Callas, In Her Own Words di Tom Wolf, Mon Garçon di Christian Carion, Prendre le large di Gaël Morel, Tout nous sépare di Thierry Klifa) e poi Abracadabra di Pablo Berger, La vida y nada más di Antonio Méndez Esparza, Borg McEnroe di Janus Metz, In Blue di Jaap van Heusden, il doc Ferrari: Race to Immortality di Daryl Goodrich, Little Crusader di Václav Kadrnka, Mademoiselle Paradis di Barbara Albert e Valley of Shadows di Jonas Matzow Gulbrandsen. L’apertura è affidata al western statunitense Hostiles di Scott Cooper; si segnalano inoltre Detroit della regista premio Oscar Kathryn Bigelow, Last Flag Flying di Richard Linklater, Logan Lucky di Steven Soderbergh e il titolo d’animazione presentato in collaborazione con Alice nella Città (leggi il programma) The Breadwinner di Nora Twomey, prodotto da Angelina Jolie.

La sezione Tutti ne parlano, che raggruppa film già presentati con successo nel mondo, include titoli come The Party di Sally Potter, Insyriated di Philippe Van Leeuw e la serie tv tratta dai best-seller di Volker Kutscher, Babylon Berlin, che vede tra i suoi registi Tom Tykwer, una coproduzione Sky e Beta Film. Tra gli eventi speciali, in chiusura, il nuovo film dell’autore di Perfetti sconosciuti Paolo Genovese, dal titolo The Place. Dodici in tutto gli Incontri ravvicinati con registi, attori e grandi personalità della cultura e dello sport: tra questi, David Lynch (Premio alla carriera 2017, che gli sarà consegnato da Paolo Sorrentino), Xavier Dolan, Jake Gyllenhaall, Ian McKellen, Nanni Moretti (che presenterà un inedito di dieci minuti), Christoph Waltz e Vanessa Redgrave.

La retrospettiva di quest’anno è dedicata alla “Scuola italiana”, con titoli come Umberto D. di Vittorio De Sica, 8½ di Federico Fellini, La caduta degli dei di Luchino Visconti e molti altri. Tra i restauri e omaggi, Dillinger è morto di Marco Ferreri e Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo. La sezione I Film della nostra vita, attraverso la quale ogni selezionatore del festival sceglie l’opera che predilige di un determinato genere, è dedicata quest’anno al musical (tra i titoli riproposti, Across the Universe di Julie Taymor). In pre-apertura, il 25 ottobre, sarà presentato La ragazza nella nebbia , esordio alla regia dello scrittore di fama internazionale Donato Carrisi, tratto dal suo romanzo omonimo.