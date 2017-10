Riprese imminenti per Ni Dieux Ni Maîtres

di Fabien Lemercier

11/10/2017 - Saleh Bakri, Jenna Thiam e Pascal Greggory sono protagonisti del secondo lungometraggio di Eric Cherrière. Una produzione Ran Entertainment e Logical Pictures

Primo ciak il 16 ottobre per Ni Dieux Ni Maîtres (No Gods No Masters), secondo lungometraggio di Eric Cherrière dopo l’apprezzato film noir Cruel (svelato a Busan nel 2014 e venduto in 25 paesi). Il cineasta, che è anche romanziere, ha riunito nel cast il palestinese Saleh Bakri (La banda , Salvo , Wajib ), Jenna Thiam (L’Indomptée , Les Revenants), Pascal Greggory (nominato ai César 1999 e 2001 del miglior attore, nominato al César 2008 del miglior ruolo secondario per La vie en rose , apprezzato a Locarno in 9 Doigts ), Richard Duval (che ritrova il regista dopo Cruel), Stéphane Hénon (la serie Plus belle la vie), Edith Scob (nominata ai César 2009 e 2013 del miglior ruolo secondario per Ore d'estate e Holy Motors ) e Jérôme Le Banner (Babylon A.D. ). Li affiancheranno Flore Grimaud, Arnaud Fauconnet, Jean-Claude Drouot, Guillaume Tobo, Alexis Bonnefis, Philippe Burel e Matila Malliarakis.

Scritta da Eric Cherrière e Isabelle Desesquelles, la sceneggiatura si immerge nell’anno 1215. E’ inverno. Un misterioso straniero, evaso di prigione, arriva in un piccolo villaggio isolato nel regno di Francia colpito da carestia e lebbra e dominato da un signore anziano, vecchio eroe delle crociate, il Signor Ocam. Con la sua orda di cavalieri, Ocam rapisce una ragazza del villaggio per esercitare su di lei lo ius primae noctis. Una manciata di abitanti, spalleggiati dallo Straniero, tenta di liberarla. Hanno tempo fino al tramonto…

Selezionato all’Atelier de la Cinéfondation del Festival di Cannes 2016, Ni Dieux Ni Maîtres è stato concepito come un western medievale, un film d’avventura che riecheggia il mondo di oggi. Secondo le note del regista, “le armi che i protagonisti scelgono o no di tirare fuori dalla loro fondina sono una metafora delle scelte che ci capita di dover fare tutti i giorni: subire o affrontare”. Ispirandosi al contempo a Mantieni l'odio per la tua vendetta di Chang Cheh e a La fontana della vergine di Ingmar Bergman, il film ritrae un Medioevo fantasmatico e crepuscolare, teatro dell’affronto che si produce nelle ore che dura il racconto.

Prodotto da Ran Entertainment (Eric Tavitian e Tim Belda) e da Logical Pictures (Frédéric Fiore), Ni Dieux Ni Maîtres beneficia del sostegno della regione Occitania. Le cinque settimane di riprese si svolgeranno nel Lot dal 16 ottobre al 18 novembre. La distribuzione in Francia sarà garantita da The Jokers.

Ricordiamo che Ran Entertainment ha coprodotto i film spagnoli Toro ed Eva di Kike Maillo, e prodotto Vulcania di José Skaf. Dal canto suo, Logical Pictures ha coprodotto di recente Revenge di Coralie Fargeat.

(Tradotto dal francese)