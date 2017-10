Il Warsaw Film Festival è pronto a presentare 119 opere

di Ola Salwa

12/10/2017 - Il programma della 33a edizione dell'evento polacco, che si svolgerà dal 13 al 22 ottobre, include 28 anteprime mondiali

Il Warsaw Film Festival (WFF), uno degli eventi culturali di punta della capitale polacca, con un pubblico che si aggira solitamente sulle 100.000 presenze, apre le porte venerdì 13 ottobre con l'anteprima mondiale di Once Upon a Time in November di Andrzej Jakimowski. Anche i suoi film precedenti, compreso Imagine del 2012, erano stati presentati a Varsavia. L'edizione di quest'anno si discosta molto dalle precedenti: al pubblico verranno presentati 119 lungometraggi e 76 cortometraggi provenienti da 63 diversi paesi. Ci saranno 28 anteprime mondiali, 27 internazionali e 13 europee, il che non deve stupire, dal momento che è un vanto del festival quello di presentare film non ancora mostrati in nessuna occasione. Oltre queste pellicole, il WFF proietterà anche film già acclamati ad altri festival, come The Killing of a Sacred Deer di Yorgos Lanthimos, Bright Sunshine In di Claire Denis, A Gentle Creature di Sergey Loznitsa e il film d'esordio di Vanessa Redgrave, Sea Sorrow .

Il programma del WFF è diviso in cinque sezioni competitive (Concorso internazionale, Concorso 1-2, Free Spirit, Concorso documentari e Concorso cortometraggi) e quattro non competitive, con proiezioni parallele. Il Concorso internazionale presenterà 15 film: 2557 di Roderick Warich, A Balkan Noir di Dražen Kuljanin, Be Prepared di Robert Gliński, Beyond Words di Urszula Antoniak, Boarding Pass di Mehdi Rahmani, Si tu voyais son coeur di Joan Chemla, L'amour des hommes di Mehdi Ben Attia, Once Upon a Time in November, che abbiamo già nominato, Sella Turcica di Yusup Razykov, Sideway di Tayfun Pirselimoğlu, The Anniversary di Dan Chisu, The Bomb di Ralston Gonzales, The Confession di Zaza Urushadze, The Miner di Hanna Slak e To Kill a Watermelon di Zehao Gao. Cinque di questi film (A Balkan Noir, L'amour des hommes, Once Upon a Time in November e The Confession) faranno la loro prima mondiale in Polonia. Il vincitore verrà selezionato da una giuria di professionisti e sarà onorato del Warsaw Grand Prix (che include anche un premio in denaro di circa 22.000 euro).

Alcuni dei filmmaker, come Urushadze, Chisu e Jakimowski, non sono habitué solo a Varsavia, ma hanno già presentato i loro progetti all'evento per l'industria del festival, il CentEast. Nato nel 2005, il mercato del film è stato una delle prime piattaforme a promuovere il cinema polacco tra i professionisti internazionali. A partire dalla prossima edizione sarà rinominato Warsaw Industry Days (WID) e verrà accresciuto. Le nuove parti del programma sono Pitch&Meet Warsaw Coproduction Meetings, First Cut Lab e Doc Lab Poland. Il WID include anche un workshop a ingresso limitato per giovani filmmaker (Warsaw Next), un altro per critici cinematografici (FIPRESCI Warsaw Critics Project), le Warsaw Screenings (presentazione di nuovi film polacchi ad agenti di vendita e distributori internazionali), le Warsaw Works-In-Progress e il workshop ad ingresso libero “The Art of Film Editing”. La prima edizione del WID si terrà dal 19 al 21 ottobre.

Il festival verrà chiuso domenica 22 ottobre da Submergence , diretto da Wim Wenders. Il programma completo e la lista delle proiezioni è consultabile qui.

(Tradotto dall'inglese)