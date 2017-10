Il Festival Lumière spegne in bellezza le sue dieci candeline

di Fabien Lemercier

13/10/2017 - 180 film in vetrina e una miriade di ospiti tra cui Wong Kar-wai, Tilda Swinton, Guillermo del Toro, Michael Mann, Alfonso Cuarón e NWR

Diventato in un decennio un appuntamento imperdibile per gli appassionati della storia del cinema mondiale, ma anche un evento ultra popolare a Lione, il Festival Lumière organizzato da Thierry Frémaux non smentirà la sua linea editoriale di alta qualità per la sua 10a edizione che si svolgerà dal 14 al 22 ottobre. I 180 film del patrimonio in programma saranno infatti accompagnati, presentati e discussi da star internazionali e francesi della settima arte, in particolare Wong Kar-wai al quale sarà consegnato il Premio Lumière 2017, sarà dedicata una retrospettiva, terrà una masterclass e ha anche composto un menù coup de coeur di dieci film cinesi degli anni 2000.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nel programma delle masterclass figura la britannica Tilda Swinton, il maestro messicano Guillermo del Toro, i suoi colleghi americani Michael Mann e William Friedkin, e i francesi Diane Kurys, Anna Karina, Jean-François Stévenin e Eddy Mitchell. Tra gli ospiti maggiori, inoltre, il regista messicano Alfonso Cuarón (che verrà a presentare La fórmula secreta di Rubén Gámez), il danese Nicolas Winding Refn (che svelerà in anteprima e in esclusiva un progetto digitale tenuto per ora segreto) e il britannico Hugh Hudson.

Un centinaio di altre personalità presenteranno i film in programma, tra cui i cineasti Bertrand Tavernier, Luc Dardenne, Robert Guédiguian, Claude Lelouch, Christian Carion, Jean-Paul Salomé, Tonie Marshall, Nicolas Philibert, Laurent Tirard, Jean-Paul Rappeneau, Anne Le Ny, Danièle Thompson, Eric Lartigau e Philippe Le Guay, il compositore Alexandre Desplat, le attrici Catherine Frot, Marina Foïs, Ludivine Sagnier e Lolita Chammah, l’attrice e produttrice Julie Gayet, gli attori Sami Bouajila e Pierre Deladonchamps, la direttrice della fotografia Caroline Champetier, e ancora Frédérique Bredin (presidente del CNC), Gian Luca Farinelli (direttore della Cineteca di Bologna) e Alberto Barbera (direttore della Mostra di Venezia).

Tra gli altri eventi, le retrospettive ”Il mistero Clouzot”, ”I western classici” e ”Storia permanente delle donne registe”, un focus sulla musica dei film di Giorgio Moroder, una celebrazione del centenario della nascita di Jean-Pierre Melville e l’anteprima di una serie in otto episodi di Bertrand Tavernier consacrata al cinema francese. Il tutto senza dimenticare il ricchissimo programma delle varie sezioni del festival: ”Grandi proiezioni” (con il director’s cut di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, Novecento di Bernardo Bertolucci e Reds di Warren Beatty), una selezione dei grandi restauri dell’anno (titoli di Woody Allen, Claude Autant-Lara, André Cayatte, Patrice Chéreau, Jacques Rivette, ecc.), le anteprime delle uscite in sala dell’autunno (film firmati da Vittorio De Sica, Mauro Bolognini, John Cassavetes, Tony Richardson, Aleksandar Petrovic, ecc.), i ”Sublimi momenti del muto” (due serate Harold Lloyd in cine-concerto, un programma Buster Keaton, ecc.), i ”Tesori e curiosità” (opere provenienti quest’anno da Finlandia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Libano, Slovacchia) e i ”Documentari sul cinema”.

Infine, la quinta edizione del Mercato del Film Classico (dal 17 al 20 ottobre), unica manifestazione del suo genere nel mondo, proporrà diverse tavole rotonde, di cui una sul Panorama europeo (in particolare la Grecia, l’Ungheria e i paesi baltici) con Lucia Recalde (Europa Creativa MEDIA) tra i partecipanti, e darà a Jérôme Soulet (Gaumont) il ruolo di gran testimone (con tanto di keynote), prima che i distributori svelino le loro line-up 2017.

(Tradotto dal francese)