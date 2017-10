Annunciato il programma della 17a Viennale

di Bénédicte Prot

16/10/2017 - Il grande festival internazionale del cinema viennese propone un nuovo programma ricco e variegato

A una settimana dall’apertura delle danze, la 17a Viennale (19 ottobre-2 novembre) ha annunciato il suo programma, che porterà in cinque cinema della capitale austriaca un pubblico giovane e cosmopolita di circa 95 000 spettatori.

Tra i lungometraggi di finzione in programma figurano titoli europei che si sono già distinti in grandi festival, come i berlinesi Félicité di Alain Gomis, Bright Nights di Thomas Arslan (Germania/Norvegia) o Casting di Nicolas Wackerbarth, i film svelati a Cannes 120 battiti al minuto di Robin Campillo, L’Atelier di Laurent Cantet, A fábrica de nada del portoghese Pedro Pinho, Grave di Julia Ducournau, Les Fantômes d’Ismaël di Arnaud Desplechin, Barbara del suo fedele attore Mathieu Amalric, Loveless di Andreï Zviagintsev, Un beau soleil intérieur di Claire Denis, Jeune femme di Léonor Sérraille, Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc di Bruno Dumont, o ancora L’Amant d’un jour di Philippe Garrel, alcune selezioni veneziane come La Villa di Robert Guédiguian, L’insulto di Ziad Doueiri (Francia/Libano), Hannah di Andrea Pallaoro (Italia/Belgio/Francia), con Charlotte Rampling, e La Nuit où j’ai nagé di Damien Manivel e Kohei Igarashi, ma anche Mademoiselle Paradis dell’austriaca Barbara Albert, presentato a Toronto, Daphne di Peter Mackie Burns (Regno Unito), Making Judith di Klaus Lemke, Marvin di Anne Fontaine, con Isabelle Huppert nei panni di se stessa, Milla di Valérie Massadian (Francia/Portogallo), The Nile Hilton Incident di Tarik Saleh (Svezia/Danimarca/Germania), 3/4 del bulgaro Ilian Metev, Summer 93 di Carla Simon (Spagna), e Avant la fin de l’été di Maryam Goormaghtigh (Francia/Svizzera).

La selezione Documentari è altrettanto ricca, con film come West of the Jordan River (Field Diary Revisited) di Amos Gitaï, la serie Les quatre soeurs di Claude Lanzmann, Cry Baby, Cry dell’austriaco Antonin Svoboda, Nothingwood di Sonia Kronlund (Francia/Germania), Maman Colonelle di Dieudo Hamadi (Francia/Congo), e Sea Sorrow di Vanessa Redgrave (Regno Unito), per citarne solo alcuni.

Programmi speciali saranno dedicati all’attrice austriaca dell’inizio del secolo scorso Carmen Cartellieri, al regista-sceneggiatore-professore-attore tedesco Heinz Emigholz, a Raymond Depardon e alla regista tedesca Valeska Grisebach – il cui ultimo film in ordine di tempo, Western , svelato nella sezione Un Certain Regard di Cannes, fa parte dei finalisti al Premio LUX 2017. L’ottimo attore viennese di fama internazionale Christoph Waltz è al centro della sezione Tributo, e l’Omaggio dell’anno è naturalmente dedicato allo scomparso direttore storico della Viennale, Hans Hurch, defunto l’estate scorsa dopo anni di passione e di impegno spesi per creare una vera festa del cinema senza trofei dorati, senza gerarchia dei festivalieri, senza loghi di sponsor sugli schermi e senza tappeto rosso né photocall, il che non impedirà alla gran parte delle star summenzionate, e ad altri ancora, di venire numerosi a Vienna.

