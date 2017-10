86ma sessione Wallimage: sostenuti 3 progetti 100% valloni

di Aurore Engelen

13/10/2017 - Wallimage supporterà sette nuovi progetti nei mesi a venire, tra cui tre produzioni puramente locali

Dopo aver sempre dato ampio spazio alle coproduzioni internazionali importanti, il fondo d’investimento regionale vallone Wallimage seleziona per questa sessione - cosa assai rara - tre progetti 100% belgi.

Il primo lungometraggio è Megalomaniac del regista Karim Ouelhaj. Dopo il suo primo film, Parabola , uscito nel 2006, il regista di Liegi ha realizzato altri quattro lungometraggi per lo più sperimentali, guidati dalla propria struttura. Con questo nuovo progetto, potrà appoggiarsi a Les Films du Carré (Être ), per un thriller che si annuncia molto noir.

Wallimage sosterrà anche il nuovo documentario prodotto da Les Films de la Passerelle (produttore del documentarista Thierry Michel). L’Enfance déracinée di Idris Gabel torna sulla sorte terrificante dei bambini migranti.

Wallimage supporta infine un terzo progetto 100% vallone: la serie documentaria H.A.N. consacrata alla vita dei Rangers nello zoo di Han, prodotta da Agent Double, nuova società sviluppata dallo studio di post-produzione Dame Blanche.

Quanto alle produzioni internazionali, il fondo sostiene Plein la vue di Philippe Lyon, un film francese ma prodotto in via maggioritaria in Belgio da Tarantula. Ritroviamo nel cast del film Zacharie Chasseriaud, Ahmed Dramé e Isabelle Vitari.

Ancora una volta, il fondo sostiene anche un film di genere, Dreamland di Bruce MacDonald, un lungometraggio canadese coprodotto dal Lussemburgo e il Belgio (Velvet Films).

Da notare infine il sostegno alla serie evento Les Rivières Pourpres, coprodotta da Umedia e girata quasi interamente in Vallonia, con protagonista l’attrice belga Erika Sainte, al fianco di Olivier Marchal.

(Tradotto dal francese)