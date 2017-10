Fice: le sale d’essai essenziali per i film di qualità

di Camillo De Marco

13/10/2017 - Agli Incontri del Cinema d’Essai a Mantova, che si sono conclusi ieri, sono stati analizzati i dati del mercato e gli effetti della nuova legge cinema

Le sale d’essai rappresentano il 15% di quota di mercato italiano. Per Domenico Dinoia, presidente Fice, che ha organizzato la 17ma edizione degli Incontri del Cinema d’Essai a Mantova, film come A Ciambra di Jonas Carpignano, Cuori puri di Roberto De Paolis o Ritratto di famiglia con tempesta di Hirokazu Koreeda hanno ottenuto oltre l’80% del loro risultato nei cinema di qualità. Segno che le sale d’essai rimangono fondamentali per questo tipo di cinematografia, che dopo essere passata ai festival viene distribuita da piccole società e ma non sempre ha la visibilità che merita. In una fase molto difficile per il mercato cinematografico in generale, i film d’essai hanno raccolto, tra gennaio e ottobre di quest’anno, 8,4 milioni di presenze, di cui il 51% riguarda i film italiani. Per Dinoia però, ad un anno dall’approvazione della legge cinema, non sono ancora entrati in vigore quei decreti che riguardano le sale d’essai e gli auspicati progressi che la legge dovrebbe portare non sono ancora visibili.

Il presidente Anec - Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Luigi Cuciniello, ha sottolineato due necessità: tornare a far crescere la quota di mercato del cinema italiano e risolvere il problema della mancanza di titoli nel trimestre estivo, che registra solo il 10% dell’incasso dell’intero anno. Per Andrea Occhipinti, presidente dei distributori Anica, il mercato della sala è diventato più selettivo, molti film non trovano più spazio e servono dunque produzioni più attraenti. Nei prossimi due anni si vedranno gli effetti della nuova legge cinema. Con i fondi a disposizione e gli strumenti offerti si potrà fare il salto di qualità, rinnovando le sale cinematografiche e la produzione, oppure si rimarrà fuori dal mercato.