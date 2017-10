Jupiter’s Moon di Kornél Mandruczó trionfa a Sitges

di Marko Stojiljković

16/10/2017 - Il film ungherese è trionfato nella selezione ufficiale della 50esima edizione-anniversario del Festival internazionale del cinema fantastico di Sitges, mentre Thelma di Joachim Trier si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria

La giuria del 50esimo Festival internazionale del cinema fantastico di Sitges ha decretato i vincitori e ha consegnato i premi sabato sera durante due cerimonie distinte all’Auditorium Melia e sulla Playa La Fragata. La giuria ha motivato la scelta affermando che Jupiter’s Moon di Kornél Mandruczó “porta complessità a Sitges e sensibilizza su una delle tematiche più serie dei nostri giorni – l’immigrazione”. Oltre al Premio per il Miglior Film, Jupiter’s Moon ha portato a casa un’altra statuetta, con Ferenc Deák premiato per i Migliori Effetti Speciali.

L’altra pellicola pluripremiata nella competizione ufficiale è stata Thelma di Joachim Trier, che, oltre al Premio Speciale della Giuria, si è aggiudicata il Premio per la Miglior Sceneggiatura. Coralie Fargeat è stato proclamato Miglior Regista per Revenge, mentre Andrew Droz Palermo ha ottenuto il Premio per il Miglior Direttore della Fotografia con A Ghost Story. Marsha Timothy e Rafe Spall sono stati proclamati Miglior Attore e Miglior Attrice, rispettivamente per Marlina the Murderer in Four Acts e The Ritual.

Matar a dios di Albert Pintó e Caye Casas si è aggiudicato il Gran Premio del Pubblico, mentre il loro R.I.P. ha ricevuto il Premio per il Miglior Cortometraggio.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori:

Selezione Ufficiale Sitges 50

Miglior Film

Jupiter’s Moon - Kornél Mandruczó (Ungheria/Germania)

Premio Speciale della Giuria

Thelma - Joachim Trier (Norvegia/Francia/Danimarca/Svezia)

Miglior Regista

Coralie Fargeat - Revenge (Francia)

Miglior Attrice

Marsha Timothy - Marlina the Murderer in Four Acts (Indonesia/Francia/Malesia/Tailandia)

Miglior Attore

Rafe Spall - The Ritual (Regno Unito)

Miglior Sceneggiatura

Joachim Trier e Eskil Vogt - Thelma

Migliori Effetti Speciali

Ferenc Deák - Jupiter’s Moon

Miglior Direttore della Fotografia

Andrew Droz Palermo - A Ghost Story (Stati Uniti)

Gran Premio del Pubblico

Matar a dios - Albert Pintó e Caye Casas (Spagna)

Miglior Cortometraggio

R.I.P. - Albert Pintó e Caye Casas (Spagna)

Focus Asia

A Special Lady - Lee An-Kyu (Korea)

Menzione Speciale

Marlina the Murderer in Four Acts - Mouly Surya

Orbita

The Battleship Island: Director’s Cut - Ryoo Seung-wan (Korea)

Panorama Fantastic

Creep 2 - Patrick Brice (USA)

Panorama Documenta

78/52 - Alexandre O Philippe (USA)

Anima’t

Tehran Taboo - Ali Soozandeh (Germania/Austria)

Miglior Cortometraggio

Hybrids - Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Taihades, Yohan Thireau e Romain Thirion (Francia)

New Visions One

Dave Made a Maze - Bill Waterson (Stati Uniti)

Menzione Speciale

Kuso - Steven Ellison (Stati Uniti)

New Visions Plus

Dawson City: Frozen Time - Bill Morrison (Stati Uniti/Francia)

New Visions Short

Hoissuru - Armand Rovira (Spagna)

Giuria Critica

Jose Luis Guarner Award (Miglior Film)

Good Manners - Juliana Rojas e Marco Dutra (Brasile/Francia)

The Killing of a Sacred Deer - Yorgos Lanthimos (Irlanda/Regno Unito/Stati Uniti)

Citizen Kane Award (Miglior Regista Emergente)

Coralie Fargeat - Revenge

Miglior Scoperta Cinematografica

Brigsby Bear - Dave McCary (Stati Uniti)

Giuria Carnet Young

Miglior Film

A Ghost Story – David Lowery

Miglior Film Midnight X-Treme

Anna and the Apocalypse - John McPhail (Stati Uniti)

Brigadoon Paul Naschy Award

Cuerno de hueso - Adrián López (Spagna)

Samsung Sitges Cocoon

Miglior Film

Knives - Adam Cosco (Stati Uniti)

Menzione Speciale

Ray - Rafael Pavón (Spagna)

Premio del Pubblico

Alteration - Jérome Blanquet (Francia)

Mélies

Miglior Film

Thelma – Joachim Trier

Miglior Cortometraggio

Expire - Magalí Magistri (Francia)

Blood Window (Premio America Latina)

Madraza - Hernan Aguilar (Argentina)

Menzione Speciale per la Miglior Attrice

Isabél Zuaa – Good Manners

Premio SGAE Nuovi Autori

Miglior Regia

Pau Cruanyes e Gerard Vidal - Celebració (Spagna)

Miglior Sceneggiatura

Anna Agulló - Una Caja Cerrada (Spagna)

Miglior Musica Originale

Joan Masats - Sesgo, una historia de prejuicos y golosinas (Spagna)

Menzione Speciale

La fuga de los 45 - Cristina Camano (Spagna)

(Tradotto dall'inglese)