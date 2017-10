Filmfest Hamburg chiude la sua 25a edizione

di Birgit Heidsiek

16/10/2017 - Il festival tedesco ha mostrato quest’anno un'ampia gamma di film, dai documentari politici alle commedie di formazione

Alla 25a edizione del Filmfest Hamburg, che ha presentato 130 film da 59 paesi, sono stati assegnati dieci premi, del valore totale di €85.000. La kermesse tedesca era partita con l’avvincente tragicommedia di John Carroll Lynch Lucky, con protagonista Harry Dean Stanton nel suo ultimo ruolo. L’attore americano era diventato famoso in Europa nel 1984 come protagonista di Paris, Texas di Wim Wenders. Ed è proprio il noto filmmaker tedesco ad essere stato onorato del prestigioso Premio Douglas Sirk; al Filmfest Hamburg, il regista ha anche presentato il suo nuovo film Submergence .

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Tra le altre highlight dell’evento, il colorato film di formazione Es war einmal Indianerland dell’esordiente tedesco-turco Ilker Çatak e la commedia tedesca all star di Markus Goller My Brother Simple, con Frederick Lau (Victoria ), David Kross (Tough Enough , The Reader ) e Devid Striesow (Yella , Bungalow).

"Uno dei nostri compiti principali è quello di presentare nuovi talenti al pubblico", ha spiegato Albert Wiederspiel, direttore del Filmfest Hamburg, che ha selezionato 32 opere prime e 18 opere seconde per l'edizione di quest'anno. "Il nostro altro compito è quello di mostrare i film che non hanno distribuzione e potrebbero non trovarla mai. Vogliamo introdurre gli spettatori a pellicole provenienti da paesi come l'Indonesia e il Pakistan che non escono nelle sale".

La Russia ha goduto di una forte presenza con tre film, tra cui il dramma sociale Arrhythmia , in cui il regista Boris Khlebnikov racconta la storia di una giovane coppia russa che vive in circostanze terribili ed è costretta a lottare per la dignità e l'amore. Nonostante la dura situazione, il film è intriso di umorismo e speranza. La produttrice Eva Blondiau, che dirige la società Color of May, ha ricevuto il Premio dei Produttori di Amburgo per le Coproduzioni Cinematografiche Europee, del valore di €25.000.

Per la prima volta, il Dipartimento federale degli affari esteri ha assegnato il Premio Sichtwechsel. Del valore di €10.000, il premio è destinato a un film che offre una nuova prospettiva. A vincerlo è stato il documentario The Future Perfect, in cui lo scrittore-regista tedesco Nele Wohlatz ritrae una donna cinese che impara lo spagnolo in Argentina. Il Premio per il Miglior film politico, donato da Friedrich-Ebert-Stiftung, è andato al documentario The Wait, in cui Emil Langballe segue una famiglia afghana che lotta per il diritto di rimanere in Danimarca. Tra documentario e finzione, The Rider di Chloé Zhao racconta la storia di un appassionato di rodeo che deve rinunciare a ciò che ama di più. La giuria CICAE è rimasta conquistata da questo dramma avvincente, che uscirà nelle sale tedesche con Weltkino.

Il Premio della Critica è andato al dramma familiare di Sean Baker The Florida Project, con Willem Dafoe, mentre il Premio del Pubblico è stato assegnato al campione d’incassi spagnolo It’s for Your Own Good di Carlos Therón, che ritrae dei padri sull’orlo di una crisi di nervi, giacché le loro figlie sono innamorate di uomini che loro non vogliono avere come potenziali generi.

In chiusura dell’evento, Wiederspiel ha affermato: “Vogliamo dimostrare che il cinema può essere un evento molto attraente”. La 26a edizione del Filmfest Hamburg si terrà dal 27 settembre al 6 ottobre 2018.

La lista completa dei vincitori del Filmfest Hamburg 2017:

Premio CICAE Art Cinema

The Rider - Chloé Zhao (USA)

Premio Sichtwechsel

The Future Perfect - Nele Wohlatz (Argentina)

Premio dei Produttori di Amburgo per le Coproduzioni Cinematografiche Europee

Eva Blondiau (Color of May) per Arrhythmia - Boris Khlebnikov (Russia/Finlandia/Germania)

Premio Friedrich-Ebert-Stiftung per il Miglior film politico

The Wait - Emil Langballe (Danimarca)

Premio della Critica Filmfest Hamburg

The Florida Project - Sean Baker (USA)

Premio NDR Giovane Talento

Beach Rats - Eliza Hittman (USA)

Premio Michel per il Miglior film per ragazzi

1:54 - Yan England (Canada)

Premio del Pubblico Commerzbank per il Miglior film nella sezione "Eurovisuell"

It’s for Your Own Good - Carlos Therón (Spagna)

Premio dei Produttori di Amburgo per la Miglior produzione tv tedesca nella sezione 16:9

I produttori Hubertus Meyer-Burckhardt e Christoph Bicker (Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft) per Meine fremde Freundin - Stefan Krohmer (Germania)

Premio Douglas Sirk

Wim Wenders

(Tradotto dall'inglese)