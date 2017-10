Al Foggia Film Festival il cinema del “social exploring”

di Camillo De Marco

17/10/2017 - La 7ma edizione si terrà dal 19 al 25 novembre 2017. In cartellone 65 titoli, tra i quali figurano opere prime e seconde. Sergio Rubini presiede le giurie

E’ stata resa nota la selezione ufficiale della 7ma edizione del Foggia Film Festival, il cui claim quest’anno è “Social exploring” (esplorando il sociale). La kermesse si terrà presso l’Auditorium Santa Chiara e in altri luoghi pubblici della città dal 19 al 25 novembre 2017, quando le giurie presiedute dal regista e attore pugliese Sergio Rubini, assegneranno i riconoscimenti.

In cartellone 65 titoli, tra i quali figurano opere prime e seconde di produzione nazionale e internazionale. Nutrita la presenza di autori pugliesi e produzioni sostenute da Apulia Film Commission. Oltre alle opere in concorso e fuori concorso, in cui figurano lungometraggi, documentari e cortometraggi, sono previste anteprime, eventi speciali e un omaggio a Anna Magnani, una delle più grandi interpreti femminili della storia del cinema mondiale.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Sette i lungometraggi in concorso: Caraktiras di Clarizio Di Ciaula; Il viaggio di Alfredo Arciero; La guerra dei cafoni di Davide Barletti e Lorenzo Conte; La ragazza dei miei sogni di Saverio Di Biagio; La sindrome di Antonio di Claudio Rossi Massimi; Last Christmas di Christiano Phaler; L’esodo di Ciro Formisano. Sette anche i documentari in competizione: Chhau Nach, on the road to Jharkhand di Antonella Sabatino; Chi mi ha incontrato non mi ha visto di Bruno Bigoni; Finlandia fiaba nordica, tra leggenda e realtà di Aldo Gaido; Immondezza di Mimmo Calopresti; Le barche sono come i corpi di Antonio Fortarezza; Matrimonio siriano di Laura Tangherlini; Uberto degli specchi di Marco Mensa e Elisa Mereghetti. Fuori concorso i due lungometraggi La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu e Fuoco e fumo di Stefano Simone e i documentari ‘Na wave di Salvatore De Chiara e Principe Maurice #tribute di Daniele Sartori.

Da non perdere la tre giorni dedicata al Wine & Food in the Movies, il cinema che narra il mondo del vino e del cibo attraverso visioni, incontri, dibattiti tenuti da esperti del settore. Infine da segnalare lo Student Film Fest contest, concorso nazionale rivolto agli studenti iscritti alle Università e Scuole secondarie e scuole di alta formazione.