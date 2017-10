Black Nights termina la line-up della Selezione Ufficiale

di Vassilis Economou

18/10/2017 - Con l’annuncio di dieci nuovi film, il festival di Tallinn completa la lista dei 18 film che si contenderanno il Gran Premio

Il Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) ha terminato la line-up della Selezione Ufficiale, annunciando dieci nuovi titoli che competeranno per il Gran Premio e un altro che parteciperà invece fuori concorso. I primi titoli della Selezione Ufficiale sono stati annunciati il 20 settembre scorso (vedi news). La 21a edizione del festival si terrà dal 14 novembre al 3 dicembre.

Tre film europei faranno la loro première mondiale a Tallinn: il nuovo film del celebre regista italiano Pasquale Scimeca, Balon; La Vida Lliure del regista spagnolo Marc Recha; e il secondo film della svizzera Christine Repond, Vacuum.

Gli ex stati sovietici sono rappresentati dal regista del Kirghizistan Temirbek Birnazarov, che partecipa con il suo terzo film, Night Accident, e dall’ucraino Volodymyr Tykhyy, con il suo secondo film, The Gateway, entrambi in anteprima mondiale. Infine, la coproduzione turco-franco-olandese-tedesca Something Useful, terza pellicola di Pelin Esmer, farà la sua prima internazionale in Estonia.

In totale, dieci film in competizione saranno presentati in anteprima mondiale, sette in anteprima internazionale e uno in anteprima europea. Tiina Lokk, direttrice del festival e responsabile del programma, afferma: “Quello che abbiamo in mano è un caleidoscopio di generi, che spaziano dal dramma al thriller e dall’horror alla commedia. Molto probabilmente nasceranno delle discussioni, e credo che sia proprio questo l’obiettivo del cinema: generare dibattiti, sia sull’arte cinematografica che sul mondo in generale”.

Di seguito l’elenco completo dei film della Selezione Ufficiale al 21° Black Nights Film Festival di Tallinn:

Children of the Fall - Eitan Gafny (Israele)

Dominion - Steven Bernstein (Stati Uniti)

La Vida Lliure - Marc Recha (Spagna/Francia)

Newly Single - Adam Christian Clark (Stati Uniti)

Night Accident - Temirbek Birnazarov (Kirghizistan)

Something Useful - Pelin Esmer (Turchia/Francia/Paesi Bassi/Germania)

Balon - Pasquale Scimeca (Italia)

The Contestant - Carlos Osuna (Colombia)

The Gateway - Volodymyr Tykhyy (Ucraina)

Vacuum - Christine Repond (Svizzera)

A Thought of Ecstasy - RP Kahl (Germania/Stati Uniti/Svizzera)

Asphyxia - Fereydoun Jeyrani (Iran)

Bangzi Melody - Dasheng Zheng (Cina)

Granny - Devashish Makhija (India)

Tito il piccolo - Paola Randi (Italia)

The Eternal Road - AJ Annila (Finlandia/Estonia/Svezia)

The Manslayer. The Virgin. The Shadow - Sulev Keedus (Estonia)

Excavator - Lee Ju-Hyoung (Corea del Sud)

Fuori concorso

Anarchist from the Colony - Lee Joon-ik (Corea del Sud)

(Tradotto dall'inglese)