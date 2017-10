Riprese a novembre per Intime Conviction

di Fabien Lemercier

18/10/2017 - Marina Foïs, Olivier Gourmet e Laurent Lucas nel cast del primo lungometraggio di Antoine Raimbault. Una produzione Delante che sarà venduta da Charades

Cominciano il 3 novembre le riprese di Intime Conviction, primo lungometraggio di Antoine Raimbault, un film ispirato a un caso giudiziario al centro delle cronache francesi tra il 2000 e il 2010. Apprezzato in particolare in competizione nazionale a Clermont-Ferrand nel 2014 con il cortometraggio Vos violences, il regista avrà come protagonisti Marina Foïs (nominata ai César 2008, 2012 e 2017 della miglior attrice per Darling , Polisse e Irréprochable , attualmente nelle sale in L’Atelier ), il belga Olivier Gourmet (premio dell’interpretazione a Cannes nel 2002 per Il figlio , nominato al César 2012 del miglior attore per Il ministro - L’esercizio dello Stato e che vedremo in sala il 6 dicembre in Tueurs ) e Laurent Lucas (apprezzato fra gli altri in Harry: un amico vero, Tiresia e Alleluia ). Li affiancheranno Jean Benguigui, François Fehner, Philippe Uchan e Armande Boulanger.

Scritta da Antoine Raimbault e Isabelle Lazard, da un’idea originale del regista e di Karim Dridi, la sceneggiatura è incentrata su Nora (Marina Foïs). Da quando è stata giurata al suo processo, crede nell’innocenza di Jacques Viguier (Laurent Lucas), accusato di aver ucciso sua moglie. Dopo il ricorso in appello e temendo un errore giudiziario, convince un principe del foro (Olivier Gourmet) a difenderlo per il suo secondo processo. Insieme, combatteranno duramente contro l’ingiustizia. Mentre la morsa si stringe attorno a colui che tutti accusano, la ricerca della verità di Nora si trasforma in una pericolosa ossessione…

Prodotto da Caroline Adrian per Delante Films, Intime Conviction beneficia di una coproduzione dei belgi di Umedia, dei pre-acquisti di Canal+ e di Ciné+, di un anticipo sugli incassi del CNC, del sostegno delle regioni Ile-de-France e Occitania, e dell’appoggio delle Sofica La banque Postale Image, Cinéventure e Indéfilms. Le riprese si svolgeranno nella regione di Tolosa, poi nell’Ile-de-France fino al 20 dicembre. Memento Films Distribution garantirà l’uscita in Francia, mentre le vendite internazionali saranno guidate da Charades.

Ricordiamo che Delante sta riscuotendo un bel successo in sala con Otez-moi d’un doute di Carine Tardieu (650 000 entrate in cinque settimane) che era stato presentato a Cannes, alla Quinzaine des réalisateurs.

