Al via i LUX Film Days 2017

di David González

18/10/2017 - Il Premio LUX porterà 120 battiti al minuto, Western e Sámi Blood nei 28 stati membri dell’Unione europea

Anche quest’anno, il Premio LUX del Parlamento europeo porterà i tre film finalisti in giro per l’Europa con i LUX Film Days, che visiteranno più di 60 città. I finalisti di questa edizione, 120 battiti al minuto di Robin Campillo, Western di Valeska Grisebach e Sámi Blood di Amanda Kernell, saranno mostrati a un vasto pubblico dei 28 paesi membri dell’Unione europea, da questo mese fino al prossimo gennaio.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Quest'anno i LUX Film Days ospiteranno una proiezione simultanea non solo di uno, ma dei tre film finalisti. 120 battiti al minuto sarà il primo a godere dell'esperienza, l'8 novembre, seguito da Western il 9 novembre e da Sámi Blood il 10 novembre. Le proiezioni si svolgeranno contemporaneamente in diversi cinema in tutta Europa seguiti da dibattiti in streaming con le squadre dei film e la possibilità per il pubblico di interagire tramite Twitter.

Un'altra novità è che quest'anno, per la prima volta, il Premio LUX attraverserà l’oceano: uno dei film finalisti sarà proiettato a Washington DC nei cinema Landmark.

Oltre alle regolari proiezioni, i film gireranno non meno di 12 festival, tra cui la Viennale, il Festival internazionale del cinema di Salonicco, il Festival del cinema di Cork, il Festival internazionale del film di Bratislava, i festival cinematografici di Lubiana e Zagabria e il Festival del cinema di Leeds, tra gli altri. Dopo una proiezione iniziale di 120 battiti al minuto al Cinémarche a Marche-en-Famenne in Belgio, le prime tappe del tour saranno il Cinéast Film Festival di Lussemburgo, il cinema Splendid in Lettonia e il Kino Muranow di Varsavia. Ulteriori informazioni sul programma completo sono disponibili qui.

Come ogni anno, i membri di 28 Volte Cinema saranno gli ambasciatori LUX. L'iniziativa, la cui ottava edizione si è svolta nel corso della recente Mostra del cinema di Venezia, li ha preparati a partecipare ai LUX Film Days, e diventeranno un elemento chiave delle proiezioni in ciascun paese, poiché condivideranno informazioni e copriranno le proiezioni nei rispettivi paesi attraverso il sito web del Premio LUX.

Infine, gli spettatori avranno la possibilità di votare nuovamente fino al 31 gennaio per il loro film preferito, che riceverà la Menzione del pubblico al Festival di Karlovy Vary 2018, dove uno dei votanti sarà selezionato per partecipare al festival e annunciare il vincitore.

(Tradotto dall'inglese)