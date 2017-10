Château: una commedia degli equivoci nella comunità degli immigrati parigini

di Tina Poglajen

18/10/2017 - Presentato in prima mondiale nel programma competitivo riservato ai registi di opera prima e seconda, il film di Modi Barry e Cédric Ido sovverte i canoni del dramma intellettuale

I film sulla vita delle comunità di immigrati non sono quasi mai leggeri; il più delle volte, mostrano i problemi indotti dalla povertà, fanno dichiarazioni politiche, anche quando sono fatti per essere sovversivi (si pensi a Girlhood di Celine Sciamma). La vita cinematografica dei quartieri africani o di altri immigrati in Europa sembra destinata ad essere eternamente definita da crimine, durezza e violenza. Ma come rari sono questi ritratti, è ancora più raro trovare una dramedy, una commedia, una farsa o una commedia degli equivoci ambientata in questi contesti. E quale posto migliore per fare un film del genere della Francia, famosa sia per il suo genere cinematografico della banlieue che per la ricca tradizione della farsa?

Château, diretto da Modi Barry e Cédric Ido, e proiettato in concorso nella sezione 1-2 del Festival del cinema di Varsavia, è proprio questo. Il titolo viene da Château d’Eau, una stazione della metro vicino alla Gare de l’Est, a Parigi, con una vibrante comunità africana costruita intorno, e il film racconta la storia di Charles (interpretato da Jacky Ido, fratello del regista e indimenticabile Marcel di Bastardi senza gloria ), che si guadagna da vivere fermando le persone per strada e convincendole a visitare i parrucchieri e i saloni di bellezza vicino, usando tanti trucchi quanti ne può comodamente contenere la sua manica di buona sartoria. Ma quello che veramente sogna è di avere un negozio di barbiere tutto suo e sa esattamente quale vuole, sebbene l'attuale proprietario sia un poeta curdo con cui Charles sostiene di avere un "rapporto speciale". Il guaio è che sembra essere incastrato in questa sua "truffa" vivente, anche se è il più elegante di tutti i truffatori. A Château d'Eau, con la sua frenetica vita di strada, immigrati clandestini, imprenditori fiduciosi, dj della Costa d'Avorio e loschi boss nigeriani chiamati come musicisti famosi, tutti sembrano ingannare gli altri, non importa quante promesse di onestà si facciano l'un l'altro o quali siano i loro veri sentimenti reciproci.

La sceneggiatura scritta da entrambi i registi e da Joseph Denize (da un'idea originale di Matthew Gledhill) è impeccabile: se Château è una commedia degli equivoci, uno di essi dovrà essere tragico. Nella lotta per creare una vita migliore per se stessi, anche a scapito degli altri, tutti i veri sentimenti di affetto, le amicizie e gli amori non vissuti devono venire per secondi – e per come stanno le cose, non hanno nemmeno una possibilità. Il proprietario otelliano del salone di bellezza, il ricco ma insicuro Dan (Gilles Cohen), sembra destinato a vivere una vita senza pace, mentre Charles scopre quali sono i suoi veri sentimenti quando è troppo tardi. È veramente delizioso come Château faccia proprie le convenzioni del dramma europeo, codificate come "cultura alta", e le sovverta con il linguaggio e con l'impostazione di una parte diametralmente opposta dello spettro culturale, quella degli immigrati e della classe operaia. E in definitiva, questo significa che Barry e Ido si stanno preparando ad essere intriganti filmmaker le cui opere future vanno tenute d’occhio.

Château è prodotto dalla francese SRAB Films, One World Films, M 141 Productions e Happiness Distribution, che si occupa anche della sua distribuzione in Francia.

(Tradotto dall'inglese)