Il Festival del cinema di Pingyao inaugura il suo “anno zero”

di Marta Bałaga

18/10/2017 - Il Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival ha annunciato la line-up della sua prima edizione, tra cui un’ampia selezione di titoli europei

Alla conferenza stampa tenutasi al CHAO Arts Center, il fondatore Jia Zhang-ke – famoso regista conosciuto per Still Life, Il tocco del peccato e Mountains May Depart – ha introdotto la prima edizione del Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival (PYIFF) con lo slogan “Pingyao anno zero” – forse un riferimento al film del 1948 di Roberto Rossellini. “Questo è il primo anno per il nostro festival del cinema, ma preferiamo dire che sia il nostro anno zero”, ha affermato. “Il PYIFF è ancora acerbo, non abbastanza maturo. Sarà un processo di prove ed errori, ma almeno abbiamo fatto il primo passo”.

Beneficiando dell’aiuto di Marco Müller, precedentemente a capo dei festival di Venezia e Roma, qui in veste di direttore artistico, il Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival, chiamato come il famoso film wuxia di Ang Lee, ha due comitati consultivi composti da importanti membri, come i registi Aleksandr Sokurov, Feng Xiaogang, Johnnie To, Walter Salles, James Schamus e Alexander Rodnyansky, nonché Roger Garcia, Olivier Père, Anurag Kashyap e il produttore Tony Cao. La star cinese Fan Bingbing è stata recentemente nominata ambasciatrice del festival. “Sono davvero onorata di essere l’ambasciatrice di questa prima edizione. Credo che il PYIFF sarà un festival sia per i registi che per il pubblico”, ha dichiarato.

Oltre ai nuovi film di Takeshi Kitano (il cui Outrage Coda è il suo primo film a essere ufficialmente proiettato in Cina) e Ma Liwen, il pubblico cinese vedrà numerosi titoli europei, come Petit Paysan di Hubert Charuel, The Nothing Factory di Pedro Pinho, Life Guidance di Ruth Mader, Ammore e malavita di Antonio e Marco Manetti, Summer 1993 di Carla Simón, Les Fantômes d’Ismaël di Arnaud Desplechin, il vincitore della Palma d’Oro The Square di Ruben Östlund e molti altri.

Con un altro inaspettato riferimento all’Europa, il festival renderà anche omaggio a Jean-Pierre Melville. Grazie a una collaborazione tra il festival e il Dipartimento Culturale del Ministero degli Affari Esteri francese, con il supporto del Consolato generale di Francia in Cina e l’Institut français, la retrospettiva includerà dieci film del leggendario regista (tra cui 24 heures de la vie d’un clown e Bob il giocatore) e due film di John Woo e Johnnie To – entrambi fortemente ispirati ai suoi lavori. Sarà la prima proiezione su larga scala dei film di Melville in Cina.

Il Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival si terrà dal 28 ottobre al 4 novembre 2017 a Pingyao, in Cina.

(Tradotto dall'inglese)