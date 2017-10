Europa Distribution e MIA puntano i riflettori sulla pirateria

di Cineuropa

18/10/2017 - Esperti delle organizzazioni antipirateria e rappresentanti di tutta l'industria cinematografica si ritroveranno a Roma il 21 ottobre

Europa Distribution e MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo) continuano la loro collaborazione per sensibilizzare sulla figura del distributore, durante la quarta edizione del panel intitolato “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla distribuzione ma non avete mai osato chiedere”. Questo nuovo capitolo è dedicato a una questione che riguarda tutti i campi dell’industria cinematografica: la pirateria.

Come si è evoluta la pirateria negli ultimi anni e come sta influenzando i diversi mercati Europei? Quanto ne risentono i film indipendenti, in particolare? Quali sono le strategie messe in atto dalle istituzioni pubbliche e dagli operatori del mercato per combatterla? Cosa si può imparare dall’analisi delle tendenze della pirateria?

Per rispondere a queste domande, Europa Distribution e MIA hanno invitato esperti di organizzazioni antipirateria e rappresentanti di tutti i settori dell’industria cinematografica per discutere la questione e condividere le loro esperienze e competenze allo scopo di analizzare la situazione e individuare possibili soluzioni. L'incontro si terrà sabato 21 ottobre, dalle ore 10 alle 12 presso l’Auditorium NCTM (Via delle Quattro Fontane, 161).

Il dibattito, moderato da Paolo Marzano (Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore presso il Ministero dei Beni Culturali), darà una “panoramica generale”, in cui verranno mostrati dati e ricerche e sarà discusso il quadro giuridico attualmente proposto dalla Commissione Europea; inoltre, i professionisti del settore offriranno al dibattito le loro personali esperienze e parleranno dei loro specifici ruoli e della situazione dei mercati in cui operano.

Parteciperanno al dibattito anche il distributore Daniel Goroshko (Direttore acquisti - AD, A-One Films, Russia), la produttrice Carotta Calori (Indigo, Italia), Nikolas Moschakis (Segretario generale, FIAD - Federation of Film Distributors' Associations, Belgio) e l'esperto di antipirateria Chris Anderson (Direttore di TV & Film; UK and Europe, MUSO, Regno Unito) e Bagnoli Rossi (Segretario generale di Fapav - Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali, Italia).