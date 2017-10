L'IDFA annuncia la line-up della sua 30a edizione

di Vladan Petkovic

18/10/2017 - La selezione prevede 312 titoli, di cui 90 avranno ad Amsterdam la loro anteprima mondiale

Il maggiore festival europeo di documentari, l'IDFA (15-26 novembre), festeggerà quest'anno il suo 30o compleanno con 312 film da tutto il mondo, 90 dei quali saranno presentati in anteprima mondiale al festival, nelle sue nove sezioni.

I titoli sono stati selezionati tra 3.886 candidature e 44 sono le produzioni olandesi incluse nel programma. Quindici dei film selezionati sono stati realizzati con il supporto dell'IDFA Bertha Fund (IBF).

Il Concorso lungometraggi documentari dell'IDFA comprende 15 film, di cui 12 europei: The Deminer (Svezia) di Hogir Hirori e Shinwar Kamal, Golden Dawn Girls (Norvegia/Danimarca/Finlandia) di Håvard Bustnes, The Other Side of Everything (Serbia/Francia) di Mila Turajlic, The Lonely Battle of Thomas Reid (Irlanda) di Feargal Ward, Over the Limit (Polonia/Germania/Finlandia) di Marta Prus, Of Fathers and Sons (Germania/Siria) di Talal Derki, Incense-Navigator (Russia) di Alexander Kuprin, Time Trial (Regno Unito) di Finlay Pretsell, A Woman Captured (Ungheria/Germania) di Bernadett Tuza-Ritter e Amal (Egitto/Libano/Germania/Francia/Norvegia/Danimarca/Qatar) di Mohamed Siam, e altri due titoli olandesi: The Long Season di Leonard Retel Helmrich e The Red Soul di Jessica Gorter.

Questi sono i film che si contenderanno il Premio IDFA al miglior lungometraggio documentario, con un premio in denaro di 2.500 euro e il Premio speciale della giuria, con un premio in denaro dello stesso valore.

Nal Concorso IDFA per le opere prime parteciperanno 15 film d'esordio, di cui 12 europei, che competeranno per il Premio IDFA alla migliore opera prima (7.500 euro) e per il Premio speciale della giuria alla migliore opera prima (2.500 euro).

Le altre sezioni includono i seguenti concorsi: mediometraggi documentari, documentari olandesi, documentari studenti, cortometraggi documentari, Kids&Docs e le competizioni DocLab per la narrazione digitale e la non-fiction immersiva.

Per la line-up completa, clicca qui.

(Tradotto dall'inglese)