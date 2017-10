Urša Menart ha ultimato le riprese di My Last Year as a Loser

di Vladan Petkovic

19/10/2017 - L'autrice e regista slovena ha concluso le riprese del suo primo lungometraggio

L'autrice e regista slovena Urša Menart, a cui si deve la regia di documentari di successo come There Once Was a Land of Hardworking People e What about Mojca?, e la cosceneggiatura di Nightlife e Half-Sister di Damjan Kozole, ha concluso il 14 ottobre i 27 giorni di riprese del suo primo e atteso lungometraggio di finzione: My Last Year as a Loser.

La protagonista del film, Špela (Eva Jesenovec nel suo primo ruolo in un lungometraggio), è laureata in storia dell'arte, il che significa che non ha mai avuto un lavoro stabile ed è sempre saltata da un part-time all'altro. I suoi più cari amici hanno lasciato il paese anni fa e non pensano di ritornare, mentre Špela ha deciso di rimanere a Lubiana, anche se questo significa che la sua vita sociale consiste in chiamate Skype. A 29 anni si trova sola, disoccupata e costretta a dormire sul divano di due genitori delusi, nel cuore di una Slovenia che non sembra riuscire a superare una lunga crisi economica. Quando decide di dare una svolta alla sua vita la nuova amicizia con una comitiva di infaticabili perditempo minaccia di prolungare ulteriormente la sua adolescenza.

“My Last Year as a Loser è un comedy-drama sulla disillusione, sul senso di vergogna e sulla distanza tra la generazione dei millennial, iper-istruita ma senza lavoro, e quella di loro genitori, pieni di aspettative per i propri figli, eppure impotenti nel vederli fallire”, ha detto Menart.

Oltre a Jesenovec, il cast è formato da Živa Selan, Jurij Drevenšek, Saša Pavček, Branko Završan, Špela Rozin, Timon Šturbej e Aljaž Jovanović, mentre Darko Herič (Dual ) ha diretto la fotografia, Marco Juratovec (Seduce Me ) ha curato la scenografia e Jurij Moškon (The Basics of Killing , Nightlife) si occuperà del montaggio del film.

Il produttore Danijel Hočevar, della compagnia Vertigo, ha annunciato a Cineuropa che il film dovrebbe essere concluso per l'aprile del 2018 e che l'uscita è prevista per il successivo autunno.

Oltre a Vertigo, il film è stato coprodotto da NuFrame e 100, con la partecipazione di Viba Film Studio e del canale nazionale sloveno RTV Slovenija. Il progetto è stato sviluppato con il supporto del Film School Village / Les Arcs International Film Festival (2013) e del MFI – Mediterranean Film Institute (2016).

(Tradotto dall'inglese)