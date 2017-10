Il cinema mediterraneo in vetrina a Montpellier

di Fabien Lemercier

19/10/2017 - La 39a edizione del Festival Cinemed comincia domani, con più di 200 film in programma fino al 28 ottobre nella cittadina occitana

L’appassionante Razzia di Nabil Ayouch, scoperto a Toronto, aprirà domani a Montpellier la 39a edizione di Cinemed, il Festival del Cinema Mediterraneo che presenterà fino al 28 ottobre una panoramica della produzione di 25 paesi e organizzerà numerosi eventi. Nel programma di quest’anno spiccano le masterclass di cineasti che saranno tenute dall’algerino Merzak Allouache, dal duo francese Olivier Nakache - Eric Toledano e dalla loro connazionale Dominique Cabrera, così come gli “incontri sulla nuova leva del cinema algerino" (con, fra gli altri, i cineasti Lyes Salem, Karim Moussaoui, Sofia Djama, Narimane Mari, Damien Ounouri, Hassen Ferhani, Amel Blidi e Mohamed Yargui).

Nove lungometraggi si disputeranno l'Antigone d'Oro 2017 che sarà assegnato da una giuria presieduta dall’attrice Aure Atika. Sono in lizza tre film scoperti a Venezia (Les Bienheureux dell’algerina Sofia Djama, Volubilis del marocchino Faouzi Bensaïdi e Manuel dell’italiano Dario Albertini), Wajib della palestinese Annemarie Jacir (svelato in competizione a Locarno), Luna della francese Elsa Diringer, Dede della georgiana Mariam Khatchvani (premio speciale della giuria East of the West a Karlovy Vary), Vent du Nord di Walid Mattar (coproduzione tra Tunisia, Francia e Belgio), Requiem for Mrs. J. del serbo Bojan Vuletic (apprezzato a Berlino) e il film israeliano Holy Air di Shady Srour.

Nove titoli compongono il Panorama dei lungometraggi, tra cui due spagnoli (La millor opció di Oscar Pérez e No sé decir adiós di Lino Escalera) e due italiani (L’ultimo Natale di Cristiano Pahler e Il più grande sogno di Michele Vannucci). Sono in cartellone anche la produzione francese Retour à Bollène di Saïd Hamich, il film franco-marocchino Tazzeka di Jean-Philippe Gaud, il franco-tunisino L’Amour des hommes di Mehdi Ben Attia, Low Tide dell’israeliano Daniel Mann, Blue Silence del turco Bülent Oztürk.

Completato da una competizione di documentari e da due sezioni di cortometraggi, il menù del festival include inoltre una serie di anteprime, in particolare di film presentati a Cannes (Cuori puri dell’italiano Roberto De Paolis, Dopo la guerra della sua connazionale Annarita Zambrano, En attendant les hirondelles di Karim Moussaoui e A fábrica de nada del portoghese Pedro Pinho), ma anche il documentario turco-americano Kedi di Ceyda Torun e diversi titoli francesi: Tout nous sépare di Thierry Klifa, Le Brio di Yvan Attal, Le Semeur di Marine Francen (premiato a San Sebastian), il concorrente veneziano La Villa di Robert Guédiguian, Marvin di Anne Fontaine e Plonger di Mélanie Laurent che chiuderà il festival.

Il 39° Festival del Cinema Mediterraneo organizza infine, dal 24 al 26 ottobre, le giornate professionali Cinemed Meetings sulle quali Cineuropa tornerà nel dettaglio.

