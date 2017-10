Al via il 19º Abycine

di Alfonso Rivera

19/10/2017 - Il Festival del Cinema di Albacete offrirà, dal 20 al 28 ottobre, una succulenta programmazione dove spicca la prima mondiale di El club de los buenos infieles

Prodotto da Escándalo Films, Casual Films e WKND, girato in tre settimane e con un budget di appena 60.000€, El club de los buenos infieles, film diretto da Lluís Segura e interpretato da Fele Martínez, Jordi Vilches e Adrián Lastra, fra gli altri, avrà la sua prima mondiale alla XIX edizione del Festival del Cinema di Albacete – Abycine: una manifestazione che unisce un’attenta programmazione con attività industry apprezzabili e fiduciose come Abycine Lanza (leggi la news), e che si terrà nella vivace città della Mancha da venerdì 20 a sabato 28 ottobre, quando a chiuderla sarà il fenomeno documentario dell’anno: Muchos hijos, un mono y un castillo di Gustavo Salmerón.

Per Albacete passeranno anche Fernando Franco, che terrà un laboratorio di regia e riceverà il premio Film Giovane per la sua opera seconda, Morir , con protagonista la coppia Marián Álvarez e Andrés Gertrudix, applaudita all’ultimo festival di San Sebastián. Sempre a San Sebastián è stato presentato La vida y nada más di Antonio Méndez Esparza, dramma girato in Florida (Stati Uniti) e in inglese che parteciperà alla sezione Abycine Indie, così come Ana Asensio, il cui sconvolgente Most Beautiful Island è stato proiettato di recente a Sitges e a Londra, e girato anch’esso negli USA, in questo caso a New York.

Tra i documentari in selezione spiccano El silencio roto, diretto dalla produttrice Piluca Baquero e illustrato da Javier de Juan, che affronta il tema spinoso del bullismo scolastico; e un altro debutto, quello di Nicolás Combarro con Alberto García-Álix. La línea de sombra , ritratto del magnifico fotografo.

Esordisce nella regia – stavolta di finzione – anche il valenzano César Sabater con la commedia gastronomica Paella Today, cui partecipano, fra gli altri, Pablo Rivero, Brays Efe e Pablo Carbonell. Oltre alla sua ampia sezione di corti, la proiezione di La llamada , successo di los Javis, accompagnerà il premio Trayectoria Joven che riceverà una delle sue protagoniste, l’attrice Macarena García.

Infine, la nuova sezione Talentos Lanza mostrerà progetti passati per il primo mercato Lanza, celebrato un anno fa, come Summer 1993 , applauditissima opera prima di Carla Simón che rappresenta la Spagna nella corsa agli Oscar; Júlia ist , altro esordio elogiato da critica e festival firmato da un’altra catalana, Elena Martín; il documentario El mar nos mira de lejos del sivigliano Manuel Muñoz (presentato all’ultimo festival di Berlino) e Demonios tus ojos di Pedro Aguilera, presente a Rotterdam 2017.

