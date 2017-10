Riprese quasi al termine per Le Poulain di Mathieu Sapin

di Fabien Lemercier

19/10/2017 - Nel cast del primo lungometraggio del fumettista brillano Alexandra Lamy e Finnegan Oldfield. Una produzione guidata da Pyramide e Bac

Ultimi giorni di riprese per il primo lungometraggio di Mathieu Sapin, Le Poulain, che finirà di essere girato il 27 ottobre. Autore-disegnatore di fumetti, il neoregista che ha pubblicato nel 2012 l’albo Campagne présidentielle e nel 2015 Le Château (sui retroscena dell’Eliseo), ha riunito nel cast Alexandra Lamy (Ricky , Torno da mia madre e che vedremo nelle sale il 15 novembre in Par instinct), l’astro nascente Finnegan Oldfield (nominato al César 2016 della miglior promessa per Les Cowboys e al Lumière 2017 della stessa categoria per Bang Gang , apprezzato anche in Nocturama e nelle sale il 22 novembre prossimo in Marvin ), Gilles Cohen (visto di recente nella serie La Bureau des Légendes), Valérie Karsenti (in sala con L’École buissonnière ), Brigitte Roüan (vista di recente in Otez-moi d’un doute ) e il cantante-attore Philippe Katherine (nel cast di Un beau soleil intérieur ).

Scritta da Mathieu Sapin e Noé Debré (nominato al César 2016 della miglior sceneggiatura originale per Dheepan ), la sceneggiatura è incentrata su Arnaud Jaurès, 25 anni, novizio in politica e che entra per un concorso di circostanze nel team di un candidato alle elezioni presidenziali. Diventa l'assistente di Agnès Karadzic, direttrice della comunicazione, donna di potere e di esperienza da cui si sente attratto e affascinato. La donna lo inizia alle tattiche della campagna elettorale, e al suo fianco lui osserva i colpi di scena e le rivalità all'interno della squadra, abbandonando gradualmente la sua ingenuità per salire di grado, fino a un posto molto strategico.

Prodotto da Francis Boepsflug e Stéphane Parthenay per Pyramide Productions e da David Grumbach e Mathieu Robinet per Bac Films, Le Poulain beneficia dei pre-acquisti di Canal+ e di Ciné+, del sostegno della regione Occitania e delle Sofica Indéfilms, Cofimages e Cinémages. Cominciate il 18 settembre, le sei settimane di riprese hanno come cornice Montpellier e Parigi e come direttore della fotografia Jérôme Alméras (nominato al premio della CST nel 2013 per Quai d’Orsay e al David di Donatello 2014 della sua specialità per Il capitale umano ). La distribuzione in Francia e le vendite internazionali saranno guidate da Bac.

(Tradotto dal francese)