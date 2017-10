Freedom for the Wolf: condanna a morte delle pecore

di Vladan Petkovic

19/10/2017 - Lo stupendo documentario di Rupert Russell esplora il significato di democrazia e libertà in quattro continenti ai nostri giorni

Freedom for the Wolf, il primo documentario del regista britannico Rupert Russell (figlio del leggendario Ken Russell), è un film che copre un vasto territorio geografico e politico, in quanto esplora la questione della libertà e della democrazia nella società odierna. Presentato in anteprima mondiale allo Sheffield Doc/Fest, sta prendendo parte al Festival del cinema di Varsavia nella sezione Competizione Documentari.

Prendendo come premessa il famoso avvertimento di Isaiah Berlin, "I lupi, se lasciati liberi, strangolerebbero le pecore", Russell fornisce una profonda analisi del vago concetto di libertà in quattro continenti: dalla Rivoluzione degli ombrelli a Hong Kong, attraverso quello che oggi riconosciamo come l’inizio di una fallita Primavera Araba in Tunisia, al nazionalismo indù in India, l’assurda legge anti-ballo in Giappone e, per finire, le tensioni razziali e l’elezione di Trump a Presidente degli Stati Uniti d’America.

Russell utilizza un approccio giornalistico, dando sempre a entrambe le parti la possibilità di parlare, ma, allo steso tempo, facendo sempre capire al pubblico la sua posizione. Viene prima affrontato il concetto di "democrazia illiberale" a Hong Kong, dove un ufficiale del nuovo partito popolare pro-Pechino spiega che esiste eccome una democrazia, in quanto la gente è libera di scegliere uno dei tre candidati alle elezioni. Ma un altro rappresentante svela che i tre candidati sono scelti dal partito.

In Tunisia, un video blogger e un rapper vengono arrestati e torturati per i messaggi e le parole che veicolano e un funzionario del governo spiega che "quando diciamo libertà, intendiamo libertà relativa", rimarcando che l’Islam e la democrazia sono compatibili.

In India, una coppia di comici sono minacciati e accusati di fare battute inappropriate in un programma molto popolare, in cui le famose star di Bollywood vengono prese in giro per il loro aspetto fisico e le loro preferenze sessuali. Un leader di un partito al potere annuncia durante una manifestazione che "la popolazione indù non deve scendere al di sotto dell’80%", descrivendo la minoranza musulmana come una minaccia demografica.

In Giappone, i giovani si ribellano contro la legge anti-ballo, entrata in vigore dopo la Seconda guerra mondiale e applicata liberamente fino a quando una serie di scandali di droga e risse che riguardavano le celebrità nei primi anni 2000 provocarono un inasprimento dei controlli della polizia nei nightclub. La legge è stata finalmente abolita nel 2015.

Il film culmina con l’attuale questione delle tensioni razziali negli Stati Uniti d’America, con un particolare focus sulle violente rivolte di Ferguson e sul sistema dei Super PAC (Political Action Committees) che, tra le altre cose, hanno portato all’elezione di Trump.

Freedom for the Wolf è una documentazione indispensabile dei tumulti che si stanno verificando in giro per il mondo, studiata in modo approfondito, convincente e sorprendentemente illuminante. Ci mette di fronte alla gravità degli eventi, che si verificano con un ritmo sempre più veloce, tanto che presto potrebbe essere necessario un altro film.

Il film è stato prodotto dalla società con sede a Berlino Bulldog Agenda Production, in collaborazione con la società britannico-americana Observatory. L’israeliana Cinephil detiene i diritti internazionali.

(Tradotto dall'inglese)