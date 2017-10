Paolo Virzì gira a Roma il suo nuovo film, Notti magiche

di Vittoria Scarpa

19/10/2017 - Il regista di The Leisure Seeker torna in Italia per girare una storia ambientata nell'estate dei mondiali di calcio del 1990, tra commedia e noir. Una produzione Lotus

Sono cominciate ieri, 18 ottobre, le riprese del nuovo film di Paolo Virzì, Notti magiche. Dopo la parentesi americana di The Leisure Seeker (in concorso alla recente Mostra di Venezia e in uscita il 18 gennaio 2018 in tutto il mondo), l’acclamato regista di Il capitale umano e La pazza gioia torna in Italia per raccontare una storia ambientata a Roma nell'estate dei mondiali di calcio del 1990, con protagonisti gli esordienti Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere nel ruolo di tre giovani aspiranti sceneggiatori.

“Si tratta di una commedia che è anche un noir”, anticipa il regista che firma la sceneggiatura con Francesca Archibugi e Francesco Piccolo. “Un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere, i principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori. In una nottata al comando dei carabinieri viene ripercorso il loro viaggio trepidante, sentimentale ed ironico nello splendore e nelle miserie dell’ultima stagione gloriosa del cinema italiano”.

Folto il cast dei ruoli secondari, da Giancarlo Giannini a Roberto Herlitzka, da Paolo Bonacelli a Ornella Muti, e poi Marina Rocco, Andrea Roncato, Giulio Scarpati, Emanuele Salce, Giulio Berruti, Ludovica Modugno, Ferruccio Soleri, Simona Marchini e tanti altri.

Notti Magiche è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group, con Rai Cinema e uscirà nelle sale italiane nel 2018 distribuito da 01 Distribution.