Isabel Coixet torna ad aprire la Seminci

di Alfonso Rivera

20/10/2017 - La settimana internazionale del cinema di Valladolid inaugura questo sabato la sua 62ª edizione con The Bookshop, il nuovo film della cineasta catalana

La prima mondiale della coproduzione europea The Bookshop, il nuovo lavoro di Isabel Coixet con protagonista Emily Mortimer, dà il via alla 62ª Seminci. Settimana Internazionale del Cinema di Valladolid, che si celebra nella storica città castigliana dal 21 al 28 ottobre. Diretta dal giornalista Javier Angulo, ha già avuto come titolo inaugurale dell’edizione 2015 Nessuno vuole la notte , precedente film di finzione dell’instancabile cineasta catalana. Quello che so di lei di Martin Provost, con protagoniste due Catherine – Deneuve e Frot – chiuderà la storica manifestazione di Valladolid.

Oltre a The Bookshop, la Seminci offre quest’anno altre prime mondiali, soprattutto nel reparto cortometraggi e documentari. In quest’ultimo spicca, nella sezione Tiempo de Historia, Shootball diretto da Félix Colomer, sugli abusi sessuali sui minori. Altri dodici documentari, che partecipano nella sezione DOC. España, sono anteprime. Tra i cicli in programma si distinguono quelli dedicati alla cinematografia islandese, alla Scuola di Barcellona, a Jean-Pierre Melville e uno nuovo, intitolato Supernovas, sulle registe più in vista nel panorama mondiale.

Tra le attività, si segnala la celebrazione, il 24 e 25 ottobre, delle Giornate sulla distribuzione indipendente di cinema in Spagna, dove si analizzerà la situazione dei distributori, rilevando i problemi che interessano il settore e proponendo idee per migliorare la loro situazione. Si esploreranno i percorsi attuali e futuri della distribuzione indipendente, in seguito alla nascita di nuove piattaforme di distribuzione/esercizio. Due sessioni di lavoro dei distributori indipendenti con gli operatori televisivi – pubblici e privati – e con gli esercenti precederanno le conclusioni.

Questa iniziativa conta sulla collaborazione dell’Istituto della Cinematografia e delle Arti Audiovisive (ICAA) e dell’Accademia del Cinema di Spagna, e coincide con il 25° anniversario della fondazione di ADICINE (Associazione Distributori Indipendenti Cinematografici) e i dieci anni d’esistenza della piattaforma VOD Filmin.

Il programma completo della 62ª Seminci è disponibile qui.

(Tradotto dallo spagnolo)