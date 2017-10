End of Sentence di Elfar Aldesteins entra in post-produzione

di Davide Abbatescianni

20/10/2017 - Coprodotto da Irlanda, Stati Uniti e Islanda, il film con protagonisti John Hawkes, Logan Lerman e Sarah Bolger uscirà nel 2018

End of Sentence di Elfar Aldesteins è da poco entrato in fase di post-produzione. Ci sono grandi aspettative per il film d’esordio del giovane regista di Buckinghamshire, Inghilterra. Aldesteins aveva attirato l’attenzione con il suo secondo cortometraggio Sailcloth, con protagonista il noto attore britannico John Hurt e presentato con successo, fra gli altri, al Festival internazionale del film di Rhode Island e al Festival di Reykjavik nel 2011.

La storia di End of Sentence, scritta dallo sceneggiatore Michael Armbruster, è inizialmente ambientata in Alabama ed è incentrata sul viaggio di Frank Fogle (John Hawkes) per esaudire l’ultima volontà di sua moglie di spargere le sue ceneri in un remoto lago dell’Irlanda, e la promessa di portare suo figlio Sean (Logan Lerman) con sé. Sean è appena uscito di prigione e non vuole imbarcarsi in questo viaggio. Sulla strada, incontrano Jewel (Sarah Bolger), un’affascinante autostoppista. Il loro cammino sarà pieno di imprevisti e li costringerà ad affrontare diverse questioni irrisolte.

Il protagonista, John Hawkes, è conosciuto per il ruolo del mercante Sol Star nella serie televisiva western Deadwood e per il suo ritratto di Teardrop Dilly in Winter's Bone di Debra Granik. Logan Lerman ha dimostrato le sue capacità interpretative in The Perks of Being a Wallflower e nei primi due capitoli della saga Percy Jackson. Sarah Bolger è una popolare attrice irlandese, conosciuta per il ruolo di Jade nello show americano di arti marziali Into the Badlands.

Prodotto da David Collins, Gudrun Edda Thorhannesdottir, Joni Sighvatsson e lo stesso Elfar Aldesteins per Berserk Films (Islanda), Palomar Pictures (USA) e la dublinese Samson Films, la squadra tecnica di End of Sentence è arricchita dalla presenza di Karl Oskarsson, talentuoso direttore della fotografia per le riprese islandesi di Noah di Darren Aronofsky, che ha già lavorato con Aldesteins in Sailcloth.

Rocket Science si occupa delle vendite mondiali del film, che è stato presentato al Marché du Film di Cannes a maggio. End of Sentence uscirà sugli schermi europei nella prima metà del 2018.

(Tradotto dall'inglese)