Zagros, Grand Prix del Festival di Gand

di Aurore Engelen

23/10/2017 - L’opera prima di Sahim Omar Kalifa si è aggiudicata il Gran Premio della kermesse belga. E' il primo film fiammingo a ricevere questo riconoscimento dalla nascita del festival

Zagros , il primo lungometraggio del regista belgo-curdo Sahim Omar Kalifa, ha vinto il Grand Prix del Miglior Film venerdì sera durante la cerimonia di chiusura del Festival di Gand. E’ la prima volta per un film fiammingo, l’unico altro titolo belga a ricevere questo premio è stato La Partie d’Echec di Yves Hanchar nel 1994.

Non è il primo riconoscimento che ottiene Sahim Omar Kalifa: non solo si è aggiudicato una delle prestigiose Wild Card del VAF per il suo film di fine studi, ma due suoi cortometraggi (Baghdad Messi e Bad Hunter) sono stati selezionati per gli Oscar. Il film riceve quindi un aiuto alla distribuzione di 20.000€, oltre a una campagna promozionale del valore di 25.000€.

Zagros segue il destino tragico di una coppia. Havin, la giovane moglie di Zagros, un pastore curdo, è accusata di adulterio. Con sua figlia piccola Rayhan, fugge dal Kurdistan verso il Belgio. Convinto della sua innocenza, Zagros decide di raggiungerla in Belgio per cominciare lì una nuova vita insieme. Ma a Bruxelles, sembra che Havin non abbia detto tutta la verità e Zagros comincia a dubitare. Deve scegliere tra l’amore per sua moglie e l’onore della sua famiglia. Una scelta sempre più difficile che porta poco a poco Zagros alla disperazione.

Il candidato italiano agli Oscar, A Ciambra di Jonas Carpignano, si è aggiudicato il Premio Georges Delerue della Miglior Musica.

Il Premio del Miglior Cortometraggio europeo è andato a My Second Eye, un film d’animazione tedesco di Ahmad Saleh. Mary di Juraj Primorac ha ricevuto una menzione speciale.

Il Festival internazionale del film di Gand celebrerà la sua 45a edizione dal 9 al 19 ottobre 2018.

Il palmarès:

Grand Prix del Miglior Film

Zagros - Sahim Omar Kalifa (Belgio)

Premio Georges Delerue della Miglior Musica

A Ciambra - Jonas Carpignano (Italia/Brasile/Stati Uniti/Francia/Germania/Svezia)

Explore Award del Miglior film

Chiamami col tuo nome - Luca Guadagnino (Italia/Francia/Stati Uniti/Brasile)

Premio del Miglior Cortometraggio europeo

My Second Eye - Ahmad Saleh (Germania)

Menzione speciale

Mary - Juraj Primorac (Croazia)

Premio del Miglior Film di fine studi belga

Croisé - Elke Vanoost (Belgio)

Premio del pubblico del cortometraggio

Sons of No One - Hans Vannetelbosch (Belgio)

(Tradotto dal francese)